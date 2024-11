Ce smartphone Android sans Google est un succès de crowdfunding

Pas de données pour Google, les annonceurs, les marchands de données et les gouvernements : Avec cette promesse, Brax3 a atteint son objectif de crowdfunding en quatre jours.

Le Brax3 doit garder vos données pour lui et en partager le moins possible avec des personnes extérieures. Le smartphone open-source devrait notamment exclure les grands groupes technologiques, les annonceurs, les marchands de données et les gouvernements. Le système d'exploitation est iodéOS et Ubuntu Touch est également disponible

Donner le moins de données possible

Un smartphone Android envoie en moyenne 90 fois par jour des données à Google et un iPhone communique avec 51 serveurs par heure. C'est ainsi que Brax cite le professeur Douglas Schmidt, chercheur en informatique à l'université de Vanderbilt. Cette communication intensive vers la maison n'existe pas avec Brax3 et iodéOS. La protection des données est une priorité pour les serveurs de Brax

En revanche, le Brax3 dispose d'un adblocker intégré et indique quelles sont les connexions de données existantes. Le smartphone ne fait pas de recherche avec Google, mais utilise des alternatives comme Ecosia, Metager, Qwant et d'autres. Il va sans dire qu'un compte Google n'est pas non plus nécessaire pour utiliser le Brax.

Le Brax3 est également équipé d'une radio FM.

Source : Brax Technologies

Comme il doit rester un smartphone, il y a bien sûr des applications sur le Brax3. Vous trouverez une liste des applications compatibles avec iodéOS ici. Pour les applications installées, vous pouvez voir à quel point elles sont curieuses et restreindre leur accès. Connaître sa propre position peut être très utile. Mais pour cela, le smartphone n'utilise pas les services de localisation de Google, mais le Réseau Lunaire de plusieurs agences spatiales.

Livraison prévue pour mars 2025

La campagne Indiegogo pour le Brax3 se poursuit jusqu'au 19 décembre 2024, où le smartphone est disponible pour 285 euros. Plus tard, il devrait coûter 400 euros. Le prix comprend l'utilisation à vie de iodéOS Premium, qui renforce la protection des données. Le fabricant prévoit une livraison en mars 2025.

La face arrière du Brax3 est translucide.

Source : Brax Technologies

Le Brax3 devrait également supporter l'installation de Ubuntu Touch. Mais le fabricant annonce d'ores et déjà que ce ne sera probablement pas le cas au moment de la commercialisation.

Les principales caractéristiques du Brax3 en bref :

Ecran : 6,56 pouces HD+, 90 Hertz

Chipset : Mediatek Dimensity 6300

Mémoire vive : 8 Go

Mémoire : 256 Go + microSD

Système d'exploitation : iodéOS, basé sur Android 14

Caméras : caméra principale de 50 mégapixels et caméra frontale de 5 mégapixels

Batterie : 5000 mAh, recharge à 10 watts

SIM : double SIM + eSIM

Standards : Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 5G et port 3,5 mm

Un chipset moyen avec l'ancienne norme Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.2, mais déjà la 5G. Ajoutez à cela un espace de stockage important et une batterie de grande capacité, mais qui se charge lentement. Les options SIM sont nombreuses et la caméra principale est, espérons-le, utilisable. Le Brax3 me semble plus attractif que le MC02 en termes de prix et de caractéristiques: