Ce chargeur fou alimente six gadgets via Qi2

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 12/9/2025

Des satellites, du refroidissement et des aimants partout : les fabricants de chargeurs sans fil s'inspirent de la nouvelle norme Qi2 de 25 watts. Les nouveaux modèles sont électrisants.

Les nouveaux iPhones sont prédestinés au chargement sans fil avec des supports magnétiques. De plus, les fabricants d'accessoires ont identifié un nouveau groupe cible : les fans de Google. En effet, la gamme Pixel-10 tient désormais également magnétiquement sur les chargeurs et les accessoires. Google appelle cette technique magnétique Pixelsnap, Apple Magsafe - les deux sont basés sur la norme Qi.

Les fabricants disposent donc désormais d'un large groupe cible de clients potentiels pour les accessoires magnétiques. Cela leur permet d'être vraiment innovants - comme le prouvent les nouveautés présentées au salon Tech IFA de Berlin.

Aukey MagFusion Ark : charger six appareils simultanément

Ce chargeur est plutôt grand - et impressionnant. Il se compose d'une plaque de base et de trois satellites. Ces derniers tiennent magnétiquement et sont amovibles. Comme ils intègrent chacun une batterie de 6700 mAh, vous pouvez les emporter avec vous comme des powerbanks. Grâce au refroidissement actif, ils ne surchauffent pas lors du chargement via Qi2 avec 25 watts maximum. Une fois le smartphone arrimé, le satellite sert de support à un angle confortable de 45 degrés.

Les satellites peuvent être utilisés individuellement comme powerbank.

Source : Lorenz Keller

Si vous avez un appareil sans support magnétique - comme des écouteurs ou un téléphone Android qui se charge sans fil avec la norme Qi - vous pouvez simplement le poser sur la station de base. La zone d'arrimage des satellites peut également être utilisée comme point de charge normal. Vous pouvez donc alimenter sans fil un maximum de six gadgets en même temps : trois sur les satellites déconnectés, trois sur les points de charge de la station de base.

Si le MagFusion Ark 6-en-1 est trop pour vous, il existe également des versions plus petites avec deux ou un seul satellite. Aukey commercialisera cette nouveauté au premier trimestre 2026, le prix n'est pas encore fixé.

Belkin UltraCharge Pro : pour les fans cool d'Apple

Belkin cible clairement son public avec la nouvelle UltraCharge Pro de Belkin. Bien sûr, vous pouvez également brancher un Google Pixel 10 sur le chargeur Qi2 ; mais si vous placez la Pixel Watch sur le deuxième point de charge, rien ne se passe. Alors qu'une norme unique s'est imposée pour les smartphones, ce n'est pas le cas pour les smartwatches. Le point de charge à l'arrière de l'UltraCharge Pro n'est utilisable qu'avec l'Apple Watch.

L'UltraCharge Pro de Belkin recharge l'iPhone, l'Apple Watch et les Airpods en parallèle.

Source : Lorenz Keller

Le chargeur dispose d'un troisième point de charge destiné aux AirPods - mais d'autres écouteurs avec fonction de charge sans fil peuvent également y être alimentés. Les utilisateurs d'Apple peuvent donc charger leur iPhone, leur montre et leurs écouteurs en même temps.

La particularité est le refroidissement actif de la zone de chargement Qi2. Vous pouvez activer ou désactiver le ventilateur via un petit interrupteur sur le côté. Selon le fabricant, la technologie «ChillBoost» est particulièrement silencieuse. Cela ne gêne ni sur la table de bureau ni sur la table de nuit.

Le refroidissement peut être activé par un interrupteur.

Source : Jan Johannsen

L'UltraCharge Pro 3-en-1 de Belkin est déjà disponible dans l'assortiment pour environ 120 francs ou euros.

Ugreen Magflow Magnetic : la puissance en forme de brique

Le nouveau chargeur Ugreen Magflow Magnetic est bien plus qu'un simple chargeur. Il intègre une batterie de 200 000 mAh et sert ainsi de banque d'alimentation puissante. Les appareils peuvent être chargés via USB. Le port USB-C fournit 65 watts, ce qui est suffisant pour un ordinateur portable ou un MacBook. Le port USB-A fournit 10 watts.

L'Ugreen Magflow Magnetic est une sacrée moquette.

Source : Lorenz Keller

La dragonne est également un câble USB-C intégré ; elle permet même une sortie de 100 watts. Le powerbank peut être rechargé via ce câble ou le port USB-C avec une puissance maximale de 65 watts. Selon le fabricant, cela devrait durer environ deux heures. La deuxième attraction de la banque de puissance est une zone Qi2 sur laquelle les iPhones ou le nouveau Google Pixel peuvent être fixés magnétiquement et chargés sans fil avec une puissance maximale de 25 watts. Le point de charge peut même s'ouvrir, ce qui permet de placer le smartphone à la verticale ou à l'horizontale sous différents angles. Vous pouvez ainsi lire ou regarder des vidéos tout en chargeant la batterie.

Le prix et la date de sortie du grand powerbank ne sont pas encore clairs. Ugreen propose comme alternative une version plus petite avec une batterie de 100 000 mAh, qui devrait être disponible prochainement pour environ 90 francs ou euros. Elle offre la même puissance de charge sans fil via Qi2, mais ne peut être utilisée qu'en position couchée. À cela s'ajoutent un câble USB-C intégré et une prise USB-C d'une puissance maximale de 30 watts. C'est alors nettement plus conventionnel et moins excitant.

Photo d’en-tête : Lorenz Keller

