Casio dévoile la DW-5000R : hommage à la première G-Shock

Avec la DW-5000R, Casio revient aux racines de la G-Shock. La montre associe le design emblématique de 1983 à des caractéristiques modernes telles qu'un éclairage LED lumineux et des matériaux durables.

Casio rend hommage à la première montre numérique G-Shock avec le lancement de la DW-5000R. Le nouveau modèle est une réplique fidèle du modèle emblématique lancé pour la première fois en 1983. La DW-5000R combine le design classique avec des technologies et des matériaux modernes pour incarner à la fois la nostalgie et l'innovation.

La gamme G-Shock de Casio est réputée pour sa robustesse et sa longévité depuis son lancement il y a plus de 40 ans. La première G-Shock, la DW-5000C, a établi de nouvelles normes dans l'industrie horlogère en étant exceptionnellement résistante aux chocs et à l'eau. Ces caractéristiques en ont fait un choix de prédilection pour les personnes qui avaient besoin d'une montre fiable dans des conditions extrêmes.

L'idée de la G-Shock

Son créateur, l'ingénieur Casio Kikuo Ibe, a trouvé l'inspiration lorsque sa montre mécanique s'est écrasée sur le sol en tombant de son poignet. Il voulait absolument créer une montre résistante aux dommages. Le design de la G-Shock qui en a résulté devait présenter une résistance "Triple 10" - ce qui inclut une durée de vie de la pile de dix ans, une étanchéité de dix bars et la capacité de résister à une chute de dix mètres.

Différences par rapport à l'original

Le boîtier est en acier inoxydable et le bracelet a été reproduit dans les moindres détails, y compris la longueur, la forme et la position des renfoncements. La taille du boîtier a été augmentée de 41,6 millimètres à l'origine à 42,3 millimètres pour répondre aux exigences modernes. La montre dispose d'une fonction d'arrêt, d'un compte à rebours, d'une fonction d'alarmes multiples et d'un mouvement à calendrier entièrement automatique qui s'étend jusqu'en 2099.

Une caractéristique remarquable de la DW-5000R est l'utilisation de résine bio-sourcée pour la lunette et le bracelet. Ce matériau vise à réduire l'impact environnemental et reflète l'engagement de Casio en matière de développement durable. La montre est également équipée d'un rétro-éclairage LED lumineux qui améliore la lisibilité dans des conditions de faible luminosité.

La G-Shock originale (à gauche) comparée à la nouvelle DW-5000R.

Source : Casio

La DW-5000R est fabriquée dans l'usine Casio de Yamagata au Japon. Casio s'est efforcé de préserver l'esthétique originale de la première G-Shock, tout en tirant parti des techniques de fabrication modernes. Cela se reflète également dans le dos du boîtier poli comme un miroir, qui vise à donner une touche d'élégance.

Le DW-5000R sera commercialisé au Japon à partir du 13 décembre. Aucune information n'a pour l'instant été communiquée sur sa disponibilité dans le monde entier. Ma première montre d'adolescent était aussi une G-Shock : un cadeau d'anniversaire de mon grand-père néerlandais, aujourd'hui malheureusement décédé. Aujourd'hui encore, j'ai acheté une G-Shock comme montre de tous les jours