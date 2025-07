Carte de capture 4K60 : Elgato présente la "4K S

HDR pass-through et VRR pass-through décrivent deux fonctions différentes dans la transmission des signaux d'image : HDR-Passthrough signifie qu'un appareil (par exemple une carte de capture ou un récepteur AV) est capable de passer en boucle une vidéo avec High Dynamic Range (HDR), c'est-à-dire de la transmettre telle quelle à un téléviseur ou à un moniteur. Cela permet de conserver intégralement les contrastes et les couleurs améliorés du HDR pendant que vous jouez ou que vous regardez du contenu. Le VRR pass-through est la capacité de transmettre des signaux à un taux de rafraîchissement variable (VRR). VRR garantit que le taux de rafraîchissement de l'écran ou du téléviseur est adapté de manière flexible au taux d'image réel de la console de jeu ou du PC. Cela permet d'éviter les perturbations de l'image telles que le tearing et les saccades, en particulier lorsque le taux de rafraîchissement varie.