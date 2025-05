Nouveautés + tendances 21 13

CarPlay Ultra est là et approfondit la connexion entre la voiture et l'iPhone

Debora Pape Traduction: traduction automatique 16/5/2025

Avec CarPlay Ultra, votre iPhone se connecte en profondeur à votre voiture. La mise à jour logicielle n'est disponible que pour les nouveaux modèles de la marque Aston Martin.

Avec CarPlay Ultra, Apple livre enfin la très attendue nouvelle version de son intégration iPhone pour la voiture. Cela vous permet d'accéder à plus de paramètres et de données du véhicule qu'avec CarPlay. En tout cas, si vous conduisez une Aston Martin et que vous vivez en Amérique du Nord.

Qui recevra la mise à jour et quand ?

Selon le communiqué de presse d'Apple, CarPlay Ultra ne sera initialement disponible qu'aux États-Unis ou au Canada sur les véhicules nouvellement commandés par le constructeur automobile britannique Aston Martin. «Les voitures plus anciennes de la marque de luxe recevront la fonctionnalité dans les semaines à venir via une mise à jour logicielle, à condition qu'elles soient équipées du système d'infodivertissement de nouvelle génération» du constructeur. Pour la mise à jour, les voitures devront se rendre dans un garage de la marque.

Pour les conducteurs en dehors des États-Unis et du Canada, CarPlay Ultra devrait être mis à disposition dans les douze prochains mois. D'autres constructeurs automobiles travaillent à l'intégration de CarPlay Ultra dans leurs systèmes automobiles, selon Apple. Hyundai, Kia et Genesis sont ainsi les nouveaux venus.

Il va sans dire que vous aurez besoin d'un iPhone raisonnablement moderne pour l'utiliser - mais cela devrait être le moindre des problèmes pour le public cible. Un iPhone 12 avec iOS 18.5 est le minimum requis pour CarPlay Ultra.

Nouveautés de CarPlay Ultra

CarPlay est une interface développée par Apple qui vous permet de connecter votre iPhone à des voitures compatibles et de le contrôler via les commandes du véhicule - et vice versa. Fondamentalement, CarPlay Ultra étend l'accès de l'iPhone aux systèmes embarqués de la voiture et peut être utilisé non seulement sur l'écran d'infodivertissement, mais aussi sur tous les autres écrans du cockpit.

L'aspect Apple est donc également disponible pour l'écran du tableau de bord, par exemple. Grâce à l'accès étendu aux systèmes du véhicule, CarPlay Ultra peut afficher des informations et des commandes en temps réel sur votre voiture, comme la vitesse et le régime moteur. En même temps, vous pouvez afficher le contenu de votre smartphone si vous le souhaitez.

Avec CarPlay Ultra, vous pouvez contrôler vos systèmes embarqués.

En plus des cartes ou des playlists musicales de votre iPhone, vous pouvez ainsi vérifier la pression des pneus ou commander les systèmes d'aide à la conduite. Différents thèmes et options sont disponibles à cet effet, ce qui vous permet d'adapter l'affichage à vos goûts. Apple travaille en étroite collaboration avec les équipes de design des constructeurs afin de proposer des affichages dynamiques pertinents et esthétiques.

Les constructeurs automobiles devraient avoir la possibilité de refléter le design de leur marque dans l'intégration de CarPlay Ultra, de sorte que l'interface puisse être différente d'une marque à l'autre.

La version actuelle de CarPlay sert principalement à contrôler et à afficher les applications iPhone à l'aide des outils embarqués de la voiture et n'a pas accès aux données et aux paramètres du véhicule.

