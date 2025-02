Nouveautés + tendances 8 0

Capcom annonce la remasterisation d'Onimusha 2 : Samurai's Destiny

Kevin Hofer 5/2/2025

Quelle fête pour les fans : le deuxième volet de la série Onimusha de Capcom, qui s'était endormie, arrive sur les plateformes modernes. L'éditeur a annoncé un remaster pour 2025.

"Onimusha 2 : Samurai's Destiny" est sorti à l'origine en 2002 sur PS2. Le remaster annoncé devrait arriver sur PC, PS4, Switch et Xbox One. On ne sait pas encore quand exactement, mais cela devrait se faire cette année. Il s'agit du deuxième remaster de la série, le premier volet "Onimusha : Warlords" ayant ouvert le bal en 2019.

C'est de cela qu'il s'agit dans "Onimusha 2 : Samurai's Destiny"

Dans le second Onimusha, vous incarnez Jubei Yagyu qui combat l'armée de démons de Nobunaga Oda. Ce dernier a détruit le clan Yagyu et Jubei cherche à se venger. Au cours de sa campagne, il rencontre d'autres personnages ayant des objectifs similaires et en apprend plus sur ses origines, qui lui permettent de tuer des démons.

Le jeu conserve les éléments d'action du premier opus. Ainsi, Jubei utilise différentes armes qui peuvent être améliorées grâce aux âmes des ennemis qu'il a tués. En plus de Jubei, le jeu propose quatre autres personnages secondaires jouables. Selon le comportement de Jubei, différents personnages l'aideront dans son entreprise.

J'ai adoré Onimusha 2 : Samurai's Destiny pour ces différents scénarios qui donnent au jeu une grande valeur de rejouabilité.

Ce que vous pouvez attendre du remaster

Si le remaster du premier opus est un indicateur du remaster du second, la plus grosse mise à jour sera sans doute les graphismes embellis en HD. Il ne faut pas s'attendre à un remake à la Resident Evil 4 comme pour les autres franchises Capcom. Le monde du jeu ne sera probablement pas entièrement reconstruit, mais simplement enveloppé dans de nouvelles textures haute résolution.

Espérons que quelques fonctionnalités de qualité de vie seront incluses dans le remaster. Dans le premier opus, par exemple, vous ne pouviez pas sauter les cut-scenes comme dans l'original, ce qui, vu d'aujourd'hui, n'est pas seulement archaïque, mais aussi vraiment agaçant si vous devez regarder la même scène avant le bossfight encore et encore.

Un nouveau jeu en préparation

Capcom travaille actuellement sur un tout nouveau titre qui devrait sortir en 2026, soit 20 ans après le dernier opus en date, Onimusha : Way of the Sword. Selon le producteur Akihito Kadokwaki, les créateurs mettent l'accent sur trois aspects essentiels : des personnages captivants, une ville de Kyoto vivante - le lieu principal du jeu - et "l'action ultime du combat à l'épée".

Photo d’en-tête : Capcom

