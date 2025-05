Nouveautés + tendances 13 5

Canon RF 75-300 mm F4-5.6 : ancien objectif, nouvelle baïonnette

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 30/4/2025

Le nouveau télézoom à longue portée ne coûte que 259 francs. Il est basé sur un design qui a déjà un quart de siècle.

Le Canon EF 75-300 mm f/4.0-5.6 III a 26 ans. Ce télézoom économique a été lancé en 1999 et est toujours vendu. Canon a maintenant annoncé une version avec la baïonnette RF. Il devrait permettre de s'initier à la photographie animalière à moindre coût, même avec des appareils sans miroir et sans adaptateur.

Le nouveau «» Canon RF 75-300 mm F4-5.6 coûte 259 francs. Tout comme l'ancienne version EF, il est composé de 13 éléments de lentilles en 9 groupes et a une distance minimale de mise au point de 1,5 mètre à l'extrémité longue. La nouvelle version est exactement aussi longue qu'un adaptateur EF-RF : Au total, il mesure 146 mm - 24 mm de plus que la version EF. Cela est nécessaire parce que l'objectif n'a pas été conçu à partir de zéro et que, sur les appareils sans miroir, le capteur est plus proche de la baïonnette que sur les anciens reflex numériques. Le poids est de 507 grammes.

Un prix bas - des performances au rabais

Ne vous attendez pas à des performances d'image élevées avec un design aussi ancien. La version EF n'a jamais été connue pour être un objectif particulièrement net. De même, l'autofocus à moteur DC fonctionnait plutôt lentement. Ces deux points devraient également s'appliquer au RF 75-300 mm F4-5.6. En effet, Canon ne dit rien sur ces deux aspects dans son communiqué de presse.

Le Canon RF 75-300 mm F4-5.6 sera également disponible à l'achat en kits.

Source : Canon

A la place, les Japonais mettent surtout en avant la grande portée. Le meilleur argument en faveur du RF 75-300 mm F4-5.6 est son rapport qualité-prix raisonnable. Si vous êtes un débutant et que vous voulez essayer une longue focale pour peu d'argent, cet objectif vaut vraiment le coup d'œil. Cependant, en raison de l'absence de stabilisateur d'image, il ne convient qu'aux prises de vue à des vitesses d'obturation rapides.

Une note marginale intéressante : aux États-Unis, le RF 75-300 mm F4-5.6 n'est pas encore disponible sans explication. «DPReview» spécule que Canon attend de voir où les droits de douane du gouvernement américain vont se stabiliser. Il n'y a pas de déclaration officielle. En Suisse, les ventes commenceront le 28 mai.

Photo d’en-tête : Canon

