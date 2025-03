Nouveautés + tendances 5

Canon présente l'EOS R50V et deux objectifs

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 26/3/2025

Outre le lancement européen du PowerShot V1, Canon a annoncé trois nouveaux produits : un petit appareil photo système vidéo, un powerzoom compact et une focale fixe lumineuse.

Le Canon EOS R50V est un appareil photo système budget à mise au point vidéo, basé sur l'EOS R50. Parallèlement, le fabricant présente un nouveau zoom compact et une focale fixe lumineuse. L'annonce la plus excitante est peut-être la suivante : Le PowerShot V1 sera bientôt disponible en Europe. Pour en savoir plus sur le nouvel appareil photo compact, cliquez ici:

EOS R50 V : petite caméra vidéo

En complément de l'EOS R50 normal, Canon lance l'EOS R50V, un deuxième appareil photo d'entrée de gamme avec plus de fonctions vidéo. Il est doté du même capteur APS-C de 24 mégapixels, du même autofocus à double pixel et du même processeur d'image.

Mais à la différence de sa sœur photo, l'EOS R50V ne filme pas seulement à 30 images par seconde (FPS), mais aussi à 60 FPS. Même si pour cela, un crop est nécessaire. Jusqu'à 30 FPS, l'image est calculée en suréchantillonnage 6K et devrait être très nette.

Le R50V est très compact, notamment en raison de l'absence de viseur.

Source : Canon

Malgré le refroidissement passif, Canon promet une durée d'enregistrement de deux heures d'affilée. La vitesse de lecture du capteur devrait être d'environ 35 millisecondes, comme sur le R50. C'est plutôt lent et cela rend la caméra vulnérable aux effets de rolling shutter lors des mouvements de caméra.

Les commandes sont axées sur la vidéo. Outre le bouton d'enregistrement en haut, il y en a un à l'avant du boîtier. Un nouveau levier de zoom assure des transitions régulières en combinaison avec les objectifs Powerzoom compatibles. La LED rouge Tally indique qu'un enregistrement est en cours. Canon a également intégré des fonctions vidéo dans le logiciel, telles que l'affichage zébré, le mode Fausse couleur et l'avertissement de pic.

L'utilisation est principalement axée sur la vidéo.

Source : Canon

Le R50V n'a pas de capteur stabilisé. Vous êtes donc obligé d'utiliser un objectif stabilisé pour prendre des photos calmes. Canon a également renoncé à un viseur au profit d'un boîtier plus compact - un inconvénient si vous voulez prendre des photos ou évaluer plus précisément votre cadrage vidéo en plein soleil.

Le Canon EOS R50V sera disponible à partir de fin avril au prix de 699 francs ou 809 euros.

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ : un powerzoom compact

Canon lance le RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ pour accompagner sa nouvelle caméra vidéo. Il s'agit d'un objectif de kit abordable avec une plage focale assez réduite (22-48 mm en équivalent plein format). La partie courte de l'objectif est suffisamment large pour des activités telles que le vlogging.

Deux fonctions importantes en combinaison avec le R50V : le RF-S 14-30mm dispose d'un stabilisateur d'image qui devrait réduire le bougé de jusqu'à cinq diaphragmes. De plus, vous pouvez zoomer à la fois manuellement et électroniquement (Powerzoom).

Petit appareil, petit objectif : le RF-S 14-30mm sur le nouvel EOS R50V.

Source : Canon

Le Canon RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ sera disponible fin avril au prix de 349 francs ou 399 euros.

RF 20mm F1.4L VCM : focale fixe hybride

Le RF 20mm F1.4L VCM vient compléter l'assortiment de Canon en matière de focales fixes compactes, adaptées à la fois à la photographie et à la vidéo. Il est censé offrir une qualité d'image exceptionnelle ainsi qu'un autofocus rapide et silencieux. Onze lamelles de diaphragme assurent un bokeh harmonieux.

Le Canon RF 20mm F1.4L VCM sera disponible à partir de fin avril au prix de 1699 francs ou 1999 euros.

Photo d’en-tête : Canon

