Canon présente des prototypes rétro décalés

David Lee Traduction : traduction automatique 27/2/2026

Lors du salon de la photographie CP+, Canon a créé la surprise avec une idée originale. Personne ne sait pour l'instant si ces prototypes au design moyen format deviendront un jour des produits finis.

Le plus grand salon de la photographie au monde, le CP+, vient d'ouvrir ses portes au Japon. Canon y présente deux prototypes d'appareils photo rétro. Ils ressemblent à d'anciens appareils photo moyen format dans lesquels on regarde par le haut. Sur ces prototypes également, le viseur se trouve en haut. Un miroir dirige l'image de l'objectif vers le haut et un second vers le capteur numérique. Il s'agit donc d'appareils photo reflex numériques. Mais ils n'ont rien à voir avec les modèles habituels de ce genre.

Les prototypes actuels n'en sont qu'à un stade précoce de développement - selon la description de dpreview.com, ils ne fonctionnent pas encore correctement. Les spécifications peuvent encore changer, mais à ce stade, ils utilisent un capteur de 1 pouce et un objectif de 50 mm avec f/1,8.

L'autre présente un design aussi sobre que possible.

Des idées bizarres, Canon en a déjà eu par le passé.

Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas seulement l'idée en elle-même, mais aussi qui en est à l'origine. Canon n'a jamais lancé d'appareil photo rétro - malgré la longue tradition du fabricant. Je m'attendais plutôt à une telle idée de la part de Fujifilm.

Canon a toutefois créé la surprise de temps à autre par le passé. Par exemple, en 2020, le fabricant a lancé la caméra à lunette PowerShot Zoom et, en 2022, le robot-appareil photo PowerShot PX. Tout aussi décalé que les prototypes actuels, ce brevet de 2018 construit un reflex autour d'un appareil photo sans miroir.

Ce dernier n'a toutefois jamais donné lieu à un produit. De même, les prototypes présentés aujourd'hui ne seront peut-être jamais commercialisés. Les prototypes présentés sur les salons servent également à évaluer l'accueil réservé à une idée. Et jusqu'à présent, les réactions sont mitigées. Fondamentalement, le rétro est une grande tendance actuellement, que le concurrent Nikon exploite également. Il y a clairement un marché pour un appareil photo vintage de Canon. Mais les fans de rétro souhaitent sans doute plutôt un remake d'un appareil photo emblématique comme le Canon AE-1.

Bien des choses dépendent également de la qualité de l'appareil photo final. Jusqu'à présent, cela ressemble plus à un produit amusant relativement bon marché qu'à un appareil haut de gamme dans le style du Hasselblad 907X. Je suppose qu'il en sera de même. Un produit haut de gamme serait certes plus excitant, mais représenterait un risque financier important pour le fabricant. Dans le marché difficile des appareils-photo, les chances sont faibles.

