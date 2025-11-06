Nouveautés + tendances 34 9

Canon lance l'EOS R6 Mark III et un objectif lumineux à bas prix

David Lee Traduction : traduction automatique 6/11/2025

Le nouvel appareil photo de Canon offre beaucoup plus en matière de vidéo que le modèle précédent. La prise de vue en continu a également été améliorée. Nouveau également : un objectif qui devrait intéresser un très grand nombre de personnes.

Canon présente le successeur de l'EOS R6 Mark II, qui a maintenant trois ans. La R6 III est équipée d'un nouveau capteur, le même que celui de la caméra vidéo EOS C50 présentée en septembre. La résolution passe ainsi de 24 à 32,5 mégapixels. Le nouveau capteur est également rétro-éclairé, ce qui devrait améliorer la sensibilité à la lumière.

Un très bon capteur pour la vidéo

La résolution est juste insuffisante pour le 8K. Le R6 III propose 7K comme résolution vidéo maximale, au format RAW si nécessaire. 7K correspond à 6960 × 3672 pixels ou 6960 × 4640 pixels en open gate, c'est-à-dire lorsque toute la surface du capteur est utilisée - les vidéos ont ainsi un rapport largeur/hauteur de 3:2. Les fréquences d'images maximales sont de 60 images par seconde (FPS) pour 7K, mais seulement 30 FPS sont atteints avec open gate. En qualité 4K suréchantillonnée, la R6 III atteint 60 FPS, et 120 FPS sans suréchantillonnage. Ces valeurs correspondent à celles du Canon EOS C50. Cependant, contrairement à la C50, la R6 III n'a pas de système de refroidissement actif et devrait donc surchauffer plus rapidement.

Les formats vidéo correspondent à ceux du caméscope EOS C50.

Source : Canon

Le nouveau capteur est plus rapide et présente donc des effets de rolling shutter moins marqués que sur le R6 II. Ceci est important non seulement pour la vidéo, mais aussi lorsque des mouvements très rapides doivent être photographiés avec l'obturateur électronique.

Une meilleure prise de vue en continu

Il est donc tout à fait logique que Canon ait amélioré la fonction de prise de vue en continu. La mémoire tampon peut désormais contenir 150 images RAW ou 280 images CRAW. Le pré-enregistrement est devenu plus convivial : Avec la R6 III, vous pouvez accéder directement aux images RAW individuelles - avec la R6 II, les images préenregistrées en continu sont encapsulées dans une vidéo, à partir de laquelle vous pouvez extraire des images individuelles. De nombreux utilisateurs ont trouvé cela fastidieux.

L'emplacement pour carte mémoire offre à la fois UHD-II et CFexpress.

Source : Canon

La vitesse maximale reste de 40 FPS avec l'obturateur électronique. Grâce à la réduction du rolling shutter, celui-ci devient désormais utilisable dans les cas où il fallait auparavant recourir à l'obturateur mécanique plus lent (12 FPS).

Par ailleurs, contrairement au C50, le R6 III dispose d'un stabilisateur d'image intégré. Celui-ci compense, selon Canon, jusqu'à 8,5 niveaux d'exposition - une très bonne valeur. Le Canon EOS R6 Mark III devrait être disponible à partir du 20 novembre, avec un prix de vente conseillé de 2599 francs, soit 2899 euros. Le R6 II reste dans l'assortiment comme alternative moins chère. Pour traiter les débits de données élevés, le R6 III n'a plus seulement des slots pour cartes UHD II, mais un slot UHD II et un slot CFexpress (type B).

Nouvel objectif RF 45mm f/1.2 STM

L'autre nouveauté de l'assortiment Canon est le RF 45mm f/1.2 STM : une focale fixe qui, malgré une ouverture lumineuse élevée de f/1,2, ne pèse que 346 grammes et ne coûte également que 449 francs ou 499 euros (prix de vente conseillé). Il ne s'agit pas d'un objectif de type L, mais la qualité d'image «devrait être au moins aussi bonne» que celle du EF 50mm f/1.2L USM.

L'objectif devrait également intéresser les propriétaires d'appareils photo Canon à capteur APS-C (R7, R10, R50, R100). Sur un tel appareil, il affiche un cadrage plus étroit, équivalent à 72 millimètres en plein format - ce qui le rend idéal pour la photographie de portrait, où une grande luminosité est nécessaire.

Photo d’en-tête : Canon

