"Call of Duty" sera adapté au cinéma - Paramount confirme un accord pour une superproduction

Luca Fontana Traduction: traduction automatique 3/9/2025

Après des affaires de plusieurs milliards de dollars et des fusions importantes, Paramount envoie maintenant l'une de ses armes les plus puissantes sur le terrain : "Call of Duty" va être adapté pour la première fois au cinéma. Pour la série de jeux de tir, cela pourrait être le prélude à un univers cinématographique à part entière.

Ce qui n'était depuis longtemps qu'une rumeur à Hollywood est désormais officiel : Paramount veut porter la série «Call of Duty» sur grand écran. En collaboration avec Activision, les créateurs de la franchise de jeux de tir la plus populaire au monde, le studio travaille sur un blockbuster en live action. L'objectif : faire de la série de tirs virtuels continus un blockbuster cinématographique qui séduira aussi bien les fans que les néophytes.

Les dessous de la bonne affaire

Paramount et Skydance ont conclu un accord avec Activision pour adapter pour la première fois «Call of Duty» au cinéma. Il n'a pas encore été décidé par quel chapitre commencer. Les possibilités ne manquent pas : les batailles emblématiques de «Modern Warfare» avec le capitaine Price, les missions conspiratrices de «Black Ops» ou des scénarios historiques comme dans «World at War», qui envoyait les joueurs dans l'enfer de la Seconde Guerre mondiale.

Les chiffres à eux seuls montrent pourquoi Hollywood a sucé le sang : Plus de 500 millions de jeux vendus depuis 2003, plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2022 et 16 années consécutives à la première place du classement américain des jeux vidéo. Peu de marques incarnent autant le jeu grand public que «Call of Duty».

Des modèles d'histoire, «Call of Duty» en a définitivement assez - même si Paramount serait bien inspiré d'ignorer «Black Ops 7» pour le moment.

Source : Activision Blizzard

Pourquoi maintenant?

Pour Paramount, cette bonne affaire s'inscrit dans une stratégie plus large. Après avoir fusionné avec Skydance pour 8 milliards de dollars l'été dernier, le studio a besoin d'étoffes solides pour jouer les premiers rôles dans le secteur des blockbusters. Outre «Call of Duty», Paramount a déjà débauché de Netflix les créateurs de «Stranger Things» et s'est assuré des droits d'événements de l'UFC valant plusieurs milliards de dollars - des signes clairs qu'il s'agit d'attaquer après la fusion.

Pour Activision et sa maison mère Microsoft, cette bonne affaire s'inscrit également dans la continuité. Après la fusion de 68,7 milliards de dollars avec Microsoft Gaming 2023, «Call of Duty» est plus que jamais sous les feux de la rampe. Jusqu'à présent, la série est restée strictement cantonnée aux consoles et aux PC, alors que d'autres succès du jeu vidéo comme «Sonic», «Super Mario» ou «Minecraft» ont depuis longtemps goûté aux joies du cinéma. Le fait que la marque se lance enfin dans le cinéma semble presque attendu.

Que disent les créateurs ?

Le PDG de Paramount, David Ellison, s'enthousiasme : «En tant que fan de Call of Duty depuis toujours, c'est un rêve. Nous nous y attelons avec le même dévouement que pour 'Top Gun : Maverick'.» Rob Kostich, président d'Activision, promet à «une action viscérale, à couper le souffle», qui devrait capturer le cinéma aussi intensément que les jeux eux-mêmes.

Et maintenant?

On ne sait pas encore s'il s'agira d'un film de guerre unique - ou du lancement d'un «Call of Duty»-Cinematic Universe entier. On pourrait imaginer des spin-offs qui raconteraient des personnages ou des scénarios populaires dans leurs propres films ou même dans des séries. Ce qui est sûr, c'est que Paramount et Activision veulent sortir la grosse artillerie.

Photo d’en-tête : Activision Blizzard

