Bye bye la synchronisation avec le cloud : Google Maps ne stocke plus la chronologie qu'en local

Bientôt, vous ne pourrez plus consulter votre historique de localisation dans Google Maps sur tous vos appareils. Les données ne seront plus stockées que localement. Si vous n'acceptez pas ce changement, votre historique de localisation, appelé "timeline", pourrait être supprimé.

Utilisez-vous la timeline dans Google Maps ? Si oui, vous devrez bientôt accepter une modification. Dans le cas contraire, toutes les données de votre timeline seront supprimées. La timeline, anciennement appelée historique de localisation, vous indique quand vous êtes allé où et quels itinéraires vous avez empruntés. Cette fonction sert par exemple à vous rappeler les restaurants ou les sites touristiques que vous avez visités dans le passé. Par défaut, la chronologie est désactivée dans Google Maps.

Auparavant, lorsque la chronologie était activée, les données de localisation de tous vos appareils mobiles étaient enregistrées dans votre compte Google. Cela permet d'avoir un aperçu complet de vos trajets passés. Si des personnes non autorisées accédaient à votre compte, elles pouvaient voir toutes ces données.

Un stockage local plutôt qu'une chronologie dans le nuage

À l'avenir, Google ne stockera les données que localement sur vos appareils. Cela signifie que vous ne pourrez pas voir sur votre tablette où vous étiez avec votre smartphone. Vous ne pourrez pas non plus afficher les données de la chronologie de vos appareils mobiles dans le navigateur de votre ordinateur.

Les modifications apportées à la fonctionnalité de timeline ne s'appliquent plus à tous vos appareils, mais uniquement à celui sur lequel vous effectuez la modification. Vous pouvez configurer vos paramètres de timeline à tout moment dans Google Maps en appuyant sur le point de localisation bleu dans la vue de la carte. C'est également ici que vous configurez la sauvegarde dans le cloud et que vous décidez si vos données doivent être automatiquement effacées après un certain temps.

Vous accédez aux paramètres de la timeline en cliquant sur le point bleu dans Google Maps.

La sauvegarde locale rend impossible la consultation de vos données par des personnes non autorisées via Internet. Si vous souhaitez tout de même sauvegarder vos données en ligne ou les transférer vers un autre appareil, vous pouvez activer une sauvegarde en nuage cryptée dans les paramètres. Google affirme également ne pas pouvoir y accéder.

Perte des données de la timeline après la date limite

La nouvelle fonctionnalité sera déployée sur Android et iOS dans le courant de l'année et vous recevrez une notification en temps voulu pour vous informer de la date du changement. Vos données de timeline seront donc supprimées après la date limite si vous ne mettez pas à jour vos paramètres.

La confirmation entraîne le téléchargement des données sur votre appareil. La version 11.106 (Android) ou 6.93 (iOS) de l'application est nécessaire pour continuer à utiliser la timeline de Google Maps.

De nouvelles fonctionnalités pour Google Maps

Les modifications de la chronologie ne sont qu'une des nombreuses mises à jour de Google Maps. L'application est en constante évolution. Entre-temps, elle va bien au-delà d'une simple application de cartographie avec fonction de navigation. Les informations en temps réel sur les transports en commun, l'occupation des routes et les sites touristiques facilitent aujourd'hui grandement la planification des itinéraires.

Une autre fonction utile et peu connue est celle des cartes d'intérieur. Elles sont disponibles pour certains grands bâtiments, comme les aéroports et les centres commerciaux, et vous permettent de vous orienter plus facilement. Vous pouvez sélectionner l'étage à afficher en cliquant sur le bord de la carte. Les escaliers sont également indiqués.

Mon Life-Saver à Zurich : les cartes Indoor à la gare centrale. Sur la gauche, je sélectionne l'étage à afficher.

Sais-tu que Google Maps peut t'afficher divers points d'intérêt dans la "vue immersive" à la lumière du jour et avec des effets météorologiques animés ? Par exemple, si vous recherchez l'Opéra de Zurich, vous obtiendrez une vue 3D du bâtiment. Si vous appuyez sur l'indicateur de température en bas à droite de l'application, vous le verrez à la lumière du jour. S'il pleut, la pluie est également animée. Une ligne de temps vous permet de voir comment la lumière change au cours de la journée et quel temps est prévu.

Les prévisions météo et l'affichage de la lumière du jour à l'Opéra de Zurich dans la

Une autre fonction est "Live View". Elle permet à Google Maps d'afficher des instructions de navigation directement sur l'image de l'appareil photo de votre smartphone lorsque vous marchez sur un itinéraire. Pour cela, il faut disposer d'un appareil compatible et d'une bonne couverture Street View. Google Maps compare l'image en direct de votre caméra avec les données Street View afin de déterminer avec précision l'emplacement de l'appareil. Cela vous permet de vous orienter plus facilement dans la ville.

De nombreuses nouvelles fonctionnalités sont d'abord testées par Google aux États-Unis avant d'être déployées dans d'autres pays. En octobre 2024, il a par exemple été annoncé que l'IA de Google, Gemini, serait intégrée à Google Maps. Cela permettrait à Google de mieux comprendre le contexte des requêtes de recherche et donc d'afficher des suggestions plus pertinentes sur la carte.

