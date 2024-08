Bye Bye Chromecast : Le TV Streamer est le nouveau boîtier de streaming TV de Google

Google met le Chromecast à la retraite. Son successeur est le Google TV Streamer. Il permet de diffuser la télévision en 4K et fait également office de hub pour la maison intelligente avec Google Home.

Auparavant, le Chromecast était accroché directement à l'arrière du téléviseur sous la forme d'un petit dongle. Le Google TV Streamer se présente sous la forme d'un petit boîtier placé devant ou à côté de l'écran du téléviseur. La télécommande vocale est censée être plus maniable et plus facile à trouver.

Un boîtier de streaming plutôt qu'un dongle

Le streamer Google TV aurait un processeur 22 pour cent plus rapide que le dernier Chromecast. Pour vous, cela signifie idéalement des temps de chargement légèrement plus courts pour les applications et autres contenus. Le logiciel embarqué est Android TV. Cela permet d'une part l'intégration transparente et la lecture de contenus d'appareils Android ainsi que l'installation d'applications. Les 32 gigaoctets de mémoire interne sont prévus pour les services de streaming, les jeux et les chaînes de télévision.

Le Google TV Streamer a un design discret, mais ne se passe pas de câble.

Source : Google

Vous pouvez connecter le Google TV Streamer à Internet via le WLAN - plus précisément le Wi-Fi 5 - ou via son port Ethernet par câble. Le port USB-C sert principalement à l'alimentation, un adaptateur secteur et un câble USB-C de 1,8 mètre étant fournis. Mais par d'autres moyens, vous devrez vous procurer un câble HDMI pour connecter le boîtier de streaming à votre téléviseur via son port HDMI 2.1. Le Bluetooth 5.1 est embarqué pour se connecter à la télécommande vocale.

Les connecteurs à l'arrière.

Source : Google

Le Google TV Streamer supporte la 4K jusqu'à 60 FPS ainsi que HDR10, HDR10+, HLG. Vous pouvez également le connecter à des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour un son 3D. De plus, il gère les formats audio Dolby Digital et Dolby Digital Plus.

Le téléviseur comme centrale smarthome

Avec le TV Streamer, le téléviseur devient pour la première fois une centrale Smarthome. Le boîtier de streaming embarque Google Home et prend en charge Matter comme standard transversal. Il intègre également un routeur thread border qui permet d'utiliser la norme d'interconnexion du même nom.

Le Google TV Streamer apporte Google Home sur le téléviseur.

Source : Google

Google a adapté son application Home pour qu'elle puisse être contrôlée par la télécommande du TV Streamer. Ainsi, vous pouvez non seulement contrôler les lampes ou les haut-parleurs, mais aussi obtenir les images des caméras de surveillance sur l'écran de votre téléviseur.

Une télécommande ergonomique et facile à trouver

Google affirme avoir rendu la télécommande vocale du TV Stream encore plus ergonomique. Le dos serait plus maniable et la disposition des boutons encore plus judicieuse. La télécommande nécessite deux piles AAA, qui sont incluses dans la livraison.

La télécommande vocale du TV Streamer fonctionne également avec deux modèles de Chromecast.

Source : Google

Si vous avez égaré la télécommande, vous pouvez la retrouver de deux manières. Soit vous dites à Google Assistant "Hey Google, trouve ma télécommande", soit vous appuyez sur le bouton à l'arrière du TV Streamer. Dans les deux cas, la télécommande émettra un son.

Prix et disponibilité

Google prévoit de vendre le TV Streamer à partir du 24 septembre. En Allemagne, le prix de vente conseillé est de 119 euros et devrait se situer dans une fourchette similaire en Suisse. Aux États-Unis, le boîtier de streaming coûte 99 dollars US.