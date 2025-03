Nouveautés + tendances 15 7

Bug de fonctionnalité : la mise à jour de Windows supprime Copilot

La mise à jour de mars de Windows désinstalle le Copilot de Microsoft sur certains PC. Comme le compagnon de l'IA n'a pas que des amis, certains utilisateurs ont l'impression que ce bug est une fonctionnalité.

Un bug s'est glissé dans la dernière mise à jour de sécurité de Windows, que Microsoft décrit comme suit dans le document de support correspondant : "Nous avons connaissance d'un problème avec l'application Microsoft Copilot qui affecte certains appareils. L'application est involontairement désinstallée et supprimée de la barre des tâches."

Comme l'application Copilot peut être réinstallée sur les appareils concernés via le Microsoft Store, les "dégâts" causés sont limités du côté des utilisateurs. Pour Microsoft et son offensive dans le domaine de l'IA, cela devrait en revanche être ennuyeux. L'entreprise précise par ailleurs que son Office, qui s'appelle désormais "Microsoft 365 Copilot" et dont le prix a augmenté, n'est pas concerné par le problème.

En coulisse Microsoft 365 reçoit des fonctionnalités d'IA et une augmentation de prix par Martin Jud

La joie, parfois même la jubilation, règne en revanche sur certains forums Internet. Ainsi, l'utilisateur Kalxyz commente sur Reddit : "J'aimerais que ce ne soit pas un bug". Pour sonic10158, c'est "le plus gros bug" de l'histoire récente. Et DutchDreamTeam fait remarquer que Microsoft vient de corriger son propre "bloat". En fin de compte, le bug est également considéré par beaucoup comme une fonctionnalité. Néanmoins, Microsoft s'efforce de le corriger le plus rapidement possible.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 15 personne(s)