Brevet Apple : un capteur photo à la dynamique inédite

David Lee Traduction: traduction automatique 3/7/2025

Dans un brevet, Apple décrit un capteur photo capable de reproduire 20 niveaux d'exposition. Il détruirait ainsi tous les autres capteurs actuels.

Pour l'instant, ce n'est qu'un brevet. Il se peut qu'il ne devienne jamais un produit commercialisable. Si c'était le cas, cela représenterait un grand bond en avant dans la qualité des photos et des vidéos numériques.

Selon la description du brevet, les nouveaux capteurs peuvent reproduire une plage dynamique de 120 dB. Selon C.Y.Magazine, qui a d'abord découvert l'entrée , 120 dB correspondent à environ 20 niveaux d'exposition. Les meilleurs appareils photo plein format et moyen format atteignent environ 15 niveaux. Le capteur atteint apparemment cette dynamique indépendamment de la taille du capteur, car celle-ci n'est indiquée nulle part. Cette invention est donc particulièrement intéressante pour les smartphones.

Une qualité similaire à celle de l'œil humain

Avec 20 niveaux d'exposition, le capteur entre en outre dans la zone que l'œil humain peut également saisir. Jusqu'à présent, le problème de la photographie et de la vidéo numériques est que la dynamique est inférieure à celle de l'œil humain. Si les contrastes de lumière sont très élevés - par exemple lors de prises de vue à contre-jour - un capteur photo traditionnel ne peut pas reproduire simultanément les parties claires et sombres de l'image telles que nous les voyons. Avec une dynamique de 20 niveaux d'exposition, cela devrait être possible.

Pour atteindre cette dynamique, des composants électroniques supplémentaires sont installés sur le capteur. Chaque pixel possède, en plus d'une photodiode, un circuit appelé dans le brevet «lateral overflow integration capacitor (LOFIC) circuit». Je ne peux pas vous expliquer comment il fonctionne exactement, mais en tout cas, le capteur est ainsi capable de stocker de fines nuances dans l'obscurité et en même temps une lumière extrêmement forte au niveau du pixel.

Le capteur est censé non seulement augmenter considérablement la plage dynamique, mais aussi réduire le bruit. Pour cela aussi, il y a un circuit spécifique par pixel.

Une réalisation très incertaine

Malgré ses avantages, il n'est pas du tout certain que le brevet se concrétise dans un capteur. Les coûts de production devraient jouer un rôle important. Comme de nombreux autres fabricants de smartphones, Apple utilise depuis longtemps des capteurs photo de Sony. Comme ces capteurs sont produits en très grandes quantités, ils sont relativement bon marché. Faire cavalier seul pourrait certes donner à Apple une longueur d'avance en matière d'innovation, mais cela renchérirait également la production. Il n'est pas certain que cela en vaille la peine, d'autant plus que les smartphones compensent déjà assez bien le manque de dynamique par des astuces logicielles.

