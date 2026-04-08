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Boom de l'IA : les serveurs de jeux sont désormais touchés

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 8/4/2026

Le boom de l'IA ne se limite pas aux cartes graphiques et aux disques durs. Les serveurs multijoueurs de "Stormgate" sont mis hors ligne fin avril parce qu'une société d'IA a racheté le fournisseur responsable. Un cas isolé ? Pas vraiment - le problème est plus profond qu'il n'y paraît.

Si c'est d'abord le crypto-minage qui a bouleversé le marché des cartes graphiques, le boom de l'IA a suivi, avec des pénuries de GPU, de RAM et de SSD. Et maintenant ? Aujourd'hui, l'appétit croissant pour l'infrastructure d'IA s'étend aux structures de serveurs qui font tourner les jeux en ligne modernes. «Stormgate» est la première victime de premier plan. Ce ne sera pas la dernière.

La faim de l'IA dévore les serveurs de jeux

«Stormgate» est un RTS free-to-play dans le style de «StarCraft», développé par Frost Giant Studios - une équipe d'anciens développeurs de Blizzard. Le jeu n'utilise pas ses propres serveurs, mais s'appuie sur un fournisseur externe qui coordonne les serveurs de jeu. En d'autres termes, c'est un fournisseur tiers qui permet aux joueurs de s'affronter

Ce fournisseur était Hathora - jusqu'à ce que Fireworks AI le rachète. Fireworks AI se présente comme une plate-forme d'inférence d'IA, c'est-à-dire une infrastructure qui exécute des modèles d'IA entraînés en temps réel. Pour cela, il faut de la puissance de calcul. Et Fireworks AI puise désormais cette capacité dans l'infrastructure de jeu de Hathora.

Conséquence : Frost Giant a informé les joueurs sur Discord que le mode multijoueur de «Stormgate» serait mis hors ligne fin avril. Un patch devrait au moins assurer le mode hors ligne. On ne sait pas si et quand le mode en ligne sera de retour - le studio est toujours à la recherche d'un nouveau partenaire.

Pas seulement «Stormgate»: Un problème structurel

Hathora gère également d'autres jeux, notamment «Splitgate 2». Selon GamesBeat, la société prévoit d'arrêter l'ensemble de ses activités de jeu et de transférer ses clients à un autre fournisseur, Nitrado. «Stormgate» n'est donc guère le seul titre concerné.

Cela révèle un problème fondamental de l'architecture de jeu moderne : externaliser son infrastructure de serveur, c'est abandonner le contrôle - et se retrouver soudainement les mains vides lorsque le fournisseur change d'activité. Dans ce cas, l'infrastructure d'IA était suffisamment lucrative pour évincer complètement du marché une plateforme spécialisée dans les jeux.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous?

Clairement, «Stormgate» est un titre de niche avec une base de joueurs gérable et récemment des évaluations Steam majoritairement négatives. Mais le principe va bien au-delà de ce seul jeu. Aujourd'hui, le multijoueur en ligne fonctionne presque partout via des serveurs externalisés - avec des avantages tels que le matchmaking centralisé, l'anti-triche et les fonctionnalités de service en direct. Mais aussi avec une dépendance cruciale.

Pour de nombreux joueurs, le boom de l'IA n'est plus depuis longtemps un sujet économique abstrait. Il fait grimper les prix des GPU, de la mémoire vive et des SSD. Et maintenant, il montre qu'il peut aussi menacer directement la jouabilité des titres - sans avertissement, sans avoir son mot à dire, juste parce qu'une acquisition a eu lieu quelque part.

Photo d’en-tête : Studios Frost Giant

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