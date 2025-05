Nouveautés + tendances 9 12

Bluetooth au lieu d'appuyer sur un bouton : l'application Liftboy modernise les ascenseurs du métro de Vienne

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 7/5/2025

L'application Liftboy apporte un soulagement technique au quotidien de nombreux passagers : les ascenseurs peuvent être commandés par smartphone - sans contact, sans Internet et avec une heure d'ouverture des portes personnalisable.

La Wiener Linien a lancé une nouvelle application appelée Liftboy, qui permet pour la première fois de commander les ascenseurs des stations de métro de la ville de Vienne sans contact, via un smartphone. L'objectif est d'améliorer l'accessibilité des transports publics, notamment pour les personnes à mobilité réduite, les familles avec poussettes ou les voyageurs avec des bagages (lourds).

Les 109 bâtiments de stations du réseau de la Wiener Linien disposent tous d'accès accessibles, et 291 ascenseurs sont disponibles au total. Cependant, de nombreuses personnes rencontrent régulièrement des difficultés : Les boutons sont parfois difficiles à atteindre, le temps d'ouverture standard des portes de trois secondes est souvent trop court et, dans les stations très fréquentées, la commande sans contact présente des avantages en termes d'hygiène. L'application Liftboy devrait remédier à cette situation et rendre le système de métro plus inclusif

Fonctionnement de l'application

L'application Liftboy a été développée par le fabricant allemand d'ascenseurs Schaefer GmbH et fonctionne via Bluetooth. Les utilisateurs peuvent appeler un ascenseur via leur smartphone et le commander à l'intérieur de la cabine. Il n'est pas nécessaire de créer un compte utilisateur ou d'établir une connexion Internet. Seuls le Bluetooth et le partage de l'emplacement doivent être activés.

L'application Liftboy affiche les commandes de l'ascenseur.

Source : Wiener Linien

L'application permet de prolonger le temps d'ouverture des portes de trois secondes par défaut à douze secondes maximum. De plus, vous pouvez demander des ascenseurs de manière anticipée, jusqu'à dix ou quinze mètres de distance, via votre smartphone. Même à l'intérieur de l'ascenseur, l'étage souhaité peut être sélectionné via l'application. L'interface utilisateur de l'application a été développée selon le principe multi-sensoriel.

Disponibilité technique

Liftboy est disponible gratuitement dans le Apple App Store (à partir de iOS 14.0) et dans le Google Play Store (à partir de Android 9). Dans les stations, tous les ascenseurs compatibles sont munis d'un code QR qui mène directement au téléchargement de l'application. Actuellement, l'application est en test dans plusieurs stations. D'ici fin 2025, tous les ascenseurs du réseau devraient être équipés en conséquence.

Les autocollants apposés dans les stations de métro portent le nom de l'ascenseur et sont munis d'un code QR.

Source : Wiener Linien

Parallèlement à la mise en œuvre de l'application, les Wiener Linien travaillent également sur d'autres améliorations. Des annonces vocales en allemand et en anglais seront introduites dans certaines sélections d'ascenseurs afin que les personnes malvoyantes puissent entendre le statut de l'ascenseur. De plus, les utilisateurs pourront appeler les secours directement via l'application Liftboy si l'ascenseur reste bloqué ou si une autre situation d'urgence se présente.

Classification internationale : existe-t-il des équivalents ?

L'application Liftboy est actuellement l'une des premières du genre en Europe dans le secteur des transports publics. Des développements similaires existent dans d'autres régions du monde, mais généralement dans le cadre de bâtiments commerciaux ou de projets pilotes. Par exemple, l'autorité des transports TTC de Toronto, au Canada, teste un système de contrôle des ascenseurs par application via Bluetooth dans cinq stations de métro.

Photo d’en-tête : Lignes viennoises

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 9 personne(s)