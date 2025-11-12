Nouveautés + tendances 70 13

Bluetooth 6.2 est là - et apporte plus qu'une simple touche de finition

Martin Jud Traduction : traduction automatique 12/11/2025

Bluetooth 6.2 est officiel. La nouvelle norme apporte des latences réduites, une sécurité accrue et, pour la première fois, des commandes USB - et montre pourquoi Bluetooth 5.x paraîtra bientôt encore plus vieux.

Le Bluetooth SIG a publié la version 6.2. La nouvelle norme promet des temps de connexion plus courts, une meilleure sécurité, des commandes USB standardisées pour la première fois et de nouvelles fonctions de test pour les développeurs. Parallèlement, le contrôle via USB est revu en profondeur, ce qui rend les systèmes embarqués et les dongles beaucoup plus flexibles.

Une connexion plus rapide, une réponse plus rapide

L'introduction de «Shorter Connection Interval» en particulier devrait apporter des avantages tangibles pour les applications audio et de jeu - les latences passent de 7,5 millisecondes à 375 microsecondes. Cela correspond à une réduction de 20 fois et amène pour la première fois Bluetooth dans la zone inférieure à la milliseconde. Pour la souris, le clavier, les capteurs et le retour d'information en temps réel, c'est une étape importante.

Sécurité : visibilité et détection des attaques

La sécurité est également renforcée. Avec «Authenticated Advertising», les paquets publicitaires peuvent être rendus visibles de manière ciblée uniquement pour les appareils autorisés. Cela protège contre l'usurpation et réduit la visibilité inutile dans l'espace radio. Une autre nouveauté est une fonction de protection contre les attaques de relais basées sur l'amplitude dans les systèmes de sonorisation des canaux - par exemple dans les voitures ou les serrures intelligentes. Ces attaques consistent à manipuler l'intensité du signal pour falsifier la distance entre les appareils. Bluetooth 6.2 détecte ces attaques à l'aide d'une nouvelle méthode d'analyse et les bloque de manière fiable.

Commandes USB et fonctions de test

Intéressant pour les développeurs embarqués : les contrôleurs Bluetooth peuvent désormais être commandés plus efficacement via USB - un pas vers une meilleure interopérabilité entre les systèmes hôtes et les dongles. Autre nouveauté : «Bulk Serialization Mode», qui standardise le transfert de données isochrone via USB et intègre mieux Bluetooth LE Audio dans les systèmes basés sur USB. Les développeurs bénéficient également d'un mode de test étendu avec prise en charge OTA - les périphériques Bluetooth LE peuvent désormais être testés et certifiés sans fil, sans câble de test physique.

Lancement du marché et comparaison des versions

Bluetooth 6.2 est officiel depuis novembre 2025. Les premiers chipsets sont attendus pour la mi-2026, les appareils suivront vers la fin de l'année prochaine. La rétrocompatibilité est maintenue - les anciens appareils continueront à fonctionner mais ne bénéficieront pas des nouvelles fonctionnalités.

Ceux qui se demandent pourquoi le Bluetooth 5.0 à 5.4 apparaît encore partout : Ces versions sont établies depuis des années, stables et largement supportées. Bluetooth 6.0 a été lancé en 2023, 6.1 début 2025 - les premiers appareils équipés de la version 6.1 viennent juste d'être lancés, notamment par Xiaomi et Sony. La disponibilité à grande échelle sur le marché commence maintenant.

L'intérêt de la mise à niveau dépend de l'application. Pour les utilisateurs finaux, la version 6.2 apporte surtout des connexions plus rapides et une sécurité accrue. Pour les développeurs, elle ouvre de nouvelles portes - et pour les portails technologiques comme celui-ci : une raison d'écrire à ce sujet.

