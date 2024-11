Bluesky : le nouveau chouchou des médias sociaux déjà dans le collimateur de l'UE

Le réseau social Bluesky connaît actuellement une croissance considérable du nombre de ses utilisateurs. Cela attire toutefois l'attention de l'Union européenne. Il semblerait que Bluesky ne respecte pas les règles du Digital Services Act.

Le nouveau créateur de tendances Bluesky est sous le feu des critiques : comme le rapporte le Financial Times, Bluesky ne respecte pas certaines obligations de transparence auxquelles l'entreprise serait tenue en vertu du Digital Services Act (DSA). C'est du moins l'avis de la Commission européenne.

Pour l'instant, les États membres doivent prendre des mesures

Selon la DSA, les plateformes qui peuvent être utilisées dans l'UE doivent fournir certaines informations sur l'opérateur et le nombre d'utilisateurs. Ce dernier point est d'autant plus important qu'à partir de 45 millions d'utilisateurs quotidiens, une plateforme devient une VLOP (very large online platform), dont les obligations sont encore plus strictes. Les plateformes devront également fournir un interlocuteur à l'UE.

L'ex-PDG de Twitter Jack Dorsey a fondé Bluesky.

Ces informations doivent être communiquées sur un site web créé à cet effet, a indiqué un porte-parole à Bruxelles. Ce n'est pas le cas de Bluesky.

Pas encore de VLOP, mais tout de même en défaut

Bluesky n'est qu'à mi-chemin de son statut de VLOP (environ 22 millions d'utilisateurs quotidiens). Néanmoins, les règles de transparence s'appliquent également aux petites entreprises. La seule différence réside dans le fait que la Commission UE n'agit pas encore elle-même. Elle délègue cette tâche aux coordinateurs ASD. Chaque État membre de l'UE a désigné un coordinateur de ce type. Ceux-ci doivent maintenant agir - en Allemagne, il s'agit par exemple de l'Agence fédérale des réseaux.

Alternative à X

La plateforme de médias sociaux Bluesky a été fondée en 2019 par Jack Dorsey, l'ancien patron de Twitter. Actuellement, le portail connaît un énorme succès auprès des utilisateurs. Le service, qui fonctionne de manière similaire à la plateforme X d'Elon Musk, a fait état d'une augmentation d'environ 300 pour cent du nombre d'utilisateurs quotidiens depuis l'élection américaine. Actuellement, la plateforme compte environ 22 millions d'utilisateurs. Si Bluesky est un jour promu au rang de VLOP, le financement du réseau devrait également être au centre des préoccupations. La manière dont Bluesky se finance dans les moindres détails n'est apparemment pas claire.