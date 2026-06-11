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Bluesky lance «Communities», des groupes thématiques à la manière de Reddit

Debora Pape Traduction : traduction automatique 11/6/2026

La plateforme de réseaux sociaux Bluesky rompt avec le concept classique de Twitter et lancera, dans les mois à venir, ce qu'on appelle des «communautés». Celles-ci permettront à des personnes partageant les mêmes idées d'échanger.

«» Si vous utilisez Bluesky, vous y découvrirez dans les mois à venir une nouvelle fonctionnalité appelée « «Communities »». C'est ce qu'a annoncé le responsable produit Alex Benzer sur la plateforme. Il s'agirait d'espaces ou de groupes dans lesquels des personnes partageant les mêmes idées pourraient discuter d'un sujet commun. Le concept rappelle des plateformes telles que Reddit, où les discussions sont organisées en groupes thématiques.

Que sont les fils d'actualité, que sont les communautés ?

Actuellement, Bluesky ressemble en grande partie au service de microblogging Twitter : les utilisateurs peuvent partager des textes et des images qui apparaissent dans le fil d'actualité d'autres personnes et peuvent être aimés, partagés et commentés. Le fil d’actualité détermine les articles qui vous sont présentés et leur ordre d’affichage – par exemple en fonction des comptes auxquels vous vous êtes abonné, des thèmes ou de recommandations algorithmiques. Les utilisateurs peuvent également passer d’un fil d’actualité à l’autre.

Les communautés permettent quant à elles de créer des groupes d'intérêt. Les utilisateurs peuvent rejoindre ces communautés et y publier des articles, par exemple sur le thème de la maison connectée, des briques de construction ou du crochet.

Chaque communauté dispose de ses propres règles et mécanismes de modération. Il en résulte différents espaces de discussion avec des thèmes et des normes clairement définis. Les communautés complètent les flux existants en y ajoutant une composante sociale davantage axée sur l’appartenance et l’organisation communautaire.

Structure ouverte grâce au protocole AT

Sur le plan technique, cette fonctionnalité s’appuie sur le protocole décentralisé Authenticated Transfer Protocol (protocole AT), qui sert également de base à Bluesky. Il sépare différentes fonctions telles que le stockage des données, l’affichage des contenus et la modération. D'autres applications sociales peuvent également être mises en œuvre avec le protocole AT. Vous en trouverez une liste ici.

Benzer souligne que le protocole AT offre aux communautés une nouvelle structure «pour tous les»: tout service utilisant le protocole AT peut prendre en charge les communautés.

Les communautés disposent de leurs propres sites web

Chaque communauté dispose d’un site web et est accessible via une URL indépendante de l’application Bluesky. Selon Benzer, les administrateurs bénéficient d’une liberté totale de conception pour le site web de leur communauté.

Au lancement de cette nouvelle fonctionnalité, il y aura dans un premier temps trois règles d'accès qui détermineront les conditions d'accès des nouveaux participants : accessible au public, accès sur demande et privé sans visibilité publique.

Les communautés devraient faire leur apparition sur Bluesky dès cette année.

Photo d’en-tête : Shutterstock/Koshiro K

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