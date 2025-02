Nouveautés + tendances 17 14

Bientôt plus d'options de configuration pour le menu Démarrer de Windows 11

Debora Pape Traduction: traduction automatique 11/2/2025

Sous Windows 11, après avoir ouvert le menu Démarrer, un clic supplémentaire est nécessaire pour accéder à la liste de toutes les applications. Cela pourrait bientôt changer.

Windows 11 est sur le marché depuis plus de trois ans. Pourtant, à en croire certains utilisateurs, le menu Démarrer manque encore de réglages et de fonctionnalités. Microsoft travaille depuis un certain temps à l'amélioration du menu. Il semblerait par exemple qu'il soit bientôt possible d'afficher les applications installées catégorisées automatiquement - par exemple pour les jeux, Office et le divertissement. On apprend maintenant que la liste de toutes les applications pourrait également revenir directement dans la fenêtre d'accueil du menu.

Qu'est-ce qui dérange les utilisateurs dans le menu Démarrer de Windows 11 ?

Le menu Démarrer a toujours été une source de grand mécontentement. Windows 11 ne fait pas exception. De nombreux utilisateurs se plaignent du manque de possibilités de réglage et de personnalisation. Actuellement, la fenêtre de démarrage épurée affiche une barre de recherche, des programmes épinglés par l'utilisateur, une zone "Recommandé" générée et une barre de raccourcis modifiable.

Le menu Démarrer est sobre et dispose de peu d'options de personnalisation.

Source : Debora Pape

Avec la section "Épinglé", vous pouvez créer un menu de favoris pour vos programmes préférés. Si vous voulez voir tous les programmes installés dans une liste, vous devez d'abord cliquer sur "Tous". Mais certains utilisateurs souhaitent voir la liste de toutes les applications dès l'ouverture de la fenêtre de démarrage, comme c'était le cas sous Windows 10. D'autres sont gênés par le fait que la moitié droite de la fenêtre de menu reste vide lorsque l'on regarde "Tout". Ils souhaiteraient que les applications soient affichées sous forme de grille ou que l'espace disponible soit mieux utilisé d'une autre manière.

Vous trouverez ces souhaits et huit autres souhaits des utilisateurs pour le menu Démarrer ici.

"Toutes les applications" comme (éventuel) standard du menu Démarrer

Comme le rapporte le magazine Neowin https://www.neowin.net/news/microsoft-is-finally-making-windows-11s-start-menu-more-convenient/, la liste "Toutes les applications" pourrait bientôt revenir en bonne place dans le cadre de la refonte du menu Démarrer. Les programmes épinglés et le contenu "Recommandé" ne seraient plus affichés et la liste serait ouverte à la place. Comme cela ne devrait pas plaire à tous les utilisateurs, cette option sera facultative

Nouveautés + tendances Microsoft introduit des icônes de batterie colorées dans Windows 11 par Kim Muntinga

Comment souhaitez-vous que votre menu de démarrage soit idéal ? Dites-le moi dans les commentaires!

Photo d’en-tête : Shutterstock/tomeqs

Cet article me plait! Cet article plaît à 17 personne(s)