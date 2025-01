Bientôt, vos luminaires intelligents pourraient aussi détecter les mouvements

Certaines indications laissent penser que vous pourrez utiliser les lampes Zigbee comme capteurs de mouvement dans les mois à venir. Une mise à jour du firmware pourrait bientôt fournir cette fonctionnalité.

Les capteurs de mouvement sont très populaires parmi les utilisateurs de la maison intelligente. Ne pas avoir à chercher l'interrupteur de la lumière du couloir dans l'obscurité ou à éteindre manuellement la lumière de la cave, c'est tout simplement confortable. Cependant, cela nécessite généralement du matériel supplémentaire, qui détecte les mouvements, par exemple par infrarouge.

Cela pourrait changer dans un avenir proche : De plus en plus d'éléments indiquent qu'une technologie pourrait bientôt transformer les appareils Zigbee alimentés par le secteur en capteurs de mouvements optionnels.

Qu'est-ce que Zigbee ? Si vous utilisez un éclairage intelligent dans votre maison, il y a de fortes chances que les lampes soient contrôlées via Zigbee. Zigbee est un protocole que de nombreux appareils de l'Internet des objets utilisent pour communiquer. Philips Hue, l'un des fournisseurs les plus connus, utilise également Zigbee.

L'astuce : les fluctuations du signal lors de la transmission radio

C'est précisément ce qu'a annoncé il y a quelques jours la Connectivity Standards Alliance (CSA), qui est à l'origine du protocole Zigbee, avec une fonction appelée Ambient Sensing. Cette fonction devrait permettre d'utiliser les appareils Zigbee existants alimentés par le secteur comme capteurs de mouvement, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de smarthome - et ce uniquement en local, sans communication avec le cloud.

En plaçant au moins trois appareils Zigbee à une certaine distance les uns des autres, on définit une zone de détection. Les appareils sont censés détecter les personnes qui s'y trouvent. La vidéo n'explique pas exactement comment l'Ambient Sensing doit fonctionner. Mais elle suggère qu'il s'agit de Wireless Network Sensing (WNS).

Le WNS sert en fait à des fins de diagnostic de réseau. La technique utilise la communication des appareils connectés pour surveiller les interférences dans la force du signal radio. Le mouvement d'une personne dans la zone surveillée entraîne également des variations. Le système peut ainsi déduire que quelqu'un se trouve dans la zone de détection.

Une technologie WNS est en phase finale de développement

C'est là qu'intervient la société Ivani. Elle est membre du CSA et développe déjà depuis 2016 une technologie appelée Sensify qui serait, selon elle, "la solution WNS la plus fiable au monde" et qui serait également la seule à fonctionner avec Zigbee. Sensify est censé être aussi fiable que les capteurs de mouvement infrarouges passifs (PIR).

De multiples appareils Zigbee permettent de définir des zones de détection.

Source : Ivani

Le magazine "The Verge" cite Justin McKinney, l'un des fondateurs d'Ivani : le firmware de base est déjà disponible sur des millions d'appareils. Il précise qu'Ivani travaille avec plusieurs grands constructeurs qui vont bientôt déployer Sensify. Une fois que les fabricants auront implémenté la fonctionnalité dans leurs systèmes, elle pourrait être déployée via une mise à jour du firmware dès les prochains mois.

"The Verge" spécule que la récente annonce de l'Ambient Sensing par la CSA et Sensify sont liées - et il implique aussi directement Philips Hue. Hueblog a rapporté il y a plus d'un an que Hue travaillait sur une telle fonctionnalité.