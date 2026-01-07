Nouveautés + tendances 2 0

Bientôt, les couchers de soleil auront l'air plus vrais avec l'éclairage Hue

Debora Pape Traduction : traduction automatique 7/1/2026

Au lieu d'un éclairage uniforme, Hue veut adapter l'éclairage à la situation personnelle de votre pièce. Pour ce faire, chaque point lumineux est contrôlé individuellement.

Philips Hue a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour ses ampoules intelligentes, Spatial Aware. Comme son nom anglais l'indique, elle adapte l'éclairage à la pièce dans laquelle se trouvent les ampoules - en tenant compte de leur position dans la pièce et les unes par rapport aux autres. Jusqu'à présent, les couleurs de scènes sélectionnées étaient appliquées à toutes les ampoules correspondantes sans distinction.

L'ambiance lumineuse s'adapte à l'espace

Hue explique qu'avec Spatial Aware, les scènes lumineuses peuvent être représentées naturellement et avec une grande précision dans la pièce. Pour cela, l'application Hue propose une nouvelle fonction de scan de votre maison : elle utilise la caméra pour mesurer la pièce et déterminer la position des points lumineux. Grâce à un algorithme, l'application attribue ensuite différentes nuances de couleur aux lampes pour rendre la scène plus réaliste.

Spatial Aware sera compatible avec environ la moitié des scènes existantes, selon Hue. Le fournisseur indique que le nouvel effet a été conçu pour des scènes telles que «Coucher de soleil Savane» et «Brise de montagne».

Auparavant, tous les points lumineux de la scène du coucher de soleil présentaient la même alternance simultanée de tons rouges et orange. Avec Spatial Aware, un côté de la pièce doit simuler le soleil avec des tons jaunes chauds, tandis que les lampes plus éloignées affichent un rouge plus profond. Dans la scène «Brise de montagne», les lumières suggèrent une montagne.

Spatial Aware est donc destiné aux utilisateurs qui utilisent plusieurs lampes Hue dans une même pièce. La fonction sera déployée au printemps 2026. Le hic, c'est que la fonction n'est disponible que pour le Bridge Pro, lancé à l'automne. Ceux qui utilisent encore le pont précédent ne peuvent pas utiliser Spatial Aware.

Un pas dans la bonne direction

Les scènes et effets prédéfinis de l'application Hue sont jusqu'à présent peu nombreux par rapport au système d'éclairage de Govee, nettement moins cher. Certes, Hue propose un nombre énorme de palettes de couleurs curatées, mais les possibilités d'affichage dynamique - c'est-à-dire les changements de couleurs et les animations - font défaut. Govee, en revanche, propose plus de 100 scènes dynamiques selon les appareils.

L'adaptation des effets à la situation de montage n'est pas non plus une nouveauté pour Govee : l'entreprise chinoise a déjà présenté en 2024 une guirlande lumineuse qui offre ce qu'on appelle le shape mapping. Grâce à la caméra du smartphone, l'application analyse la façon dont une guirlande lumineuse est enroulée autour du sapin de Noël et adapte les effets lumineux en conséquence.

Le fait que Hue introduise maintenant une fonction de représentation spatiale de la lumière avec Spatial Aware est une nouvelle fonctionnalité passionnante.

Apple Home avec Hue Secure, migration de plusieurs ponts et assistant d'intelligence artificielle en allemand

L'entreprise a également annoncé d'autres nouveautés. Au cours du premier trimestre de l'année, les utilisateurs pourront également utiliser des appareils Hue Secure tels que des caméras et des sonnettes de porte vidéo dans Apple Home. Il sera ainsi possible de regarder le flux vidéo en direct de la caméra de sécurité Hue dans l'application Apple Home et de recevoir des notifications push.

Si vous avez plusieurs Bridge V2 en service et que vous avez peur de passer au Bridge Pro, vous avez maintenant un obstacle de moins à surmonter. Dès à présent, le Bridge Pro prend en charge la migration de plusieurs ponts - tant qu'il a une capacité suffisante. Il peut gérer jusqu'à 150 lampes et plus de 50 accessoires

L'assistant IA de l'application Hue peut désormais vous aider à créer des automatisations. Selon Hue, il peut comprendre des invites telles que «Réveillez-moi tous les jours à 6h45, sauf le mercredi» et les mettre en œuvre sous forme d'automatisation. De plus, il comprendra bientôt les requêtes en allemand.

Vous pouvez consulter le communiqué de presse de Signify, le fournisseur de la marque Hue, ici.

Photo d’en-tête : Philips Hue

