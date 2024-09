Bibliothèques familiales : la meilleure fonctionnalité de Steam est maintenant en ligne et tout le monde en profite

Steam vient de publier la famille Steam pour tous ses utilisateurs. Il est ainsi devenu très facile de mettre gratuitement des jeux de sa bibliothèque à la disposition de personnes de sa famille. Il y a cependant quelques petites restrictions.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Steam : Il est désormais beaucoup plus facile de partager des jeux avec d'autres personnes et d'utiliser un pool de jeux commun. Après une période d'essai, la nouvelle "famille Steam" est désormais disponible pour tous sur Steam. Elle vous permet de créer une famille et d'inviter jusqu'à cinq autres personnes.

Tous les jeux pour tous les membres de la famille

L'intérêt est que chaque personne apporte sa propre bibliothèque de jeux à la famille et que toutes les bibliothèques sont ouvertes à tous. En d'autres termes, cela signifie que vous obtenez gratuitement un plus grand choix de jeux grâce aux membres de votre famille. Contrairement à la vue familiale précédente, il est également indifférent que les membres de la famille soient eux-mêmes en ligne dans Steam ou non. Ce qui est également génial, c'est que chaque personne peut obtenir ses propres sauvegardes de jeu et réaliser ses propres succès Steam.

Les joueurs sur console ne peuvent que rêver d'un tel pool de jeux partagés. Sur Playstation, par exemple, le partage ne fonctionne que via SharePlay. Cette fonction est conçue pour vous permettre d'essayer un jeu chez un ami. Vous pouvez inviter quelqu'un à regarder le jeu avec vous. Une telle session se termine alors également après seulement 60 minutes.

Ces limites sont celles de la famille Steam

La famille Steam ne signifie pas qu'une seule personne doit acheter le jeu et que les six membres de la famille peuvent commencer à jouer en multijoueur dès le début. Le nombre de joueurs simultanés dépend du nombre de copies de jeux achetées dans les bibliothèques. Par exemple, si deux membres de la famille possèdent "Satisfactory", deux personnes de leur choix peuvent jouer simultanément à "Satisfactory". Si une seule personne a acheté le jeu, il ne sera disponible qu'une seule fois.

Une restriction plutôt soft jusqu'à présent est l'annonce de Steam selon laquelle la famille Steam "est destinée aux personnes vivant sous le même toit". Il ne s'agit pas d'une interdiction formelle d'inviter des personnes ayant une autre adresse de résidence. Mais l'utilisation des nouvelles possibilités sera surveillée et les règles seront peut-être adaptées à l'avenir.

Il n'est pas non plus possible de faire du "family hopping". Si vous rejoignez une famille, vous ne pouvez pas rejoindre une autre famille avant un an, même si vous quittez la famille entre-temps. De même, la place libérée dans une famille ne peut être réattribuée qu'après un an.

Les studios de développement doivent également accepter que leurs jeux soient partagés via la bibliothèque familiale. Si un studio ne l'autorise pas, vous devrez acheter ses jeux vous-même pour pouvoir les utiliser. Vous trouverez une liste des jeux qui autorisent le partage via la famille Steam ici.

En outre, n'oubliez pas que les pénalités concernent tout le monde. Si vous partagez un jeu et qu'un membre de votre famille est pris en flagrant délit de triche, par exemple, son compte ne sera pas le seul à être suspendu, le vôtre le sera également. Si vous voulez être sûr que cela ne se produise pas, vous devriez exclure le jeu en question du partage via la bibliothèque.

Options de contrôle parental dans la famille Steam

Avec la famille Steam, vous gérez également l'accès de vos enfants. Steam fait donc une distinction entre les "adultes" et les "enfants". Ce rôle est défini dès qu'une personne rejoint la famille.

Chaque adulte peut inviter de nouveaux membres de la famille et exclure des membres de la famille. Tous les adultes ont également accès aux paramètres de contrôle parental. Vous définissez par exemple les jeux auxquels les enfants peuvent jouer. Les options de contrôle parental avancées incluent les paramètres permettant aux enfants d'utiliser la boutique, l'atelier et les fonctions de la communauté telles que les chats et les groupes. Vous pouvez également définir le temps de jeu autorisé pour chaque jour de la semaine et consulter les journaux de temps de jeu.

Les enfants peuvent soumettre des suggestions d'achat pour les jeux qui les intéressent. Les adultes verront la proposition dans leur compte et pourront alors acheter le jeu ou refuser la proposition.

Vous trouverez toutes les informations sur la famille Steam ici.