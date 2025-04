Nouveautés + tendances 86 47

Bethesda présente le remake de The Elder Scrolls IV : Oblivion en Unreal Engine 5

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 22/4/2025

Bethesda surprend ses fans en annonçant un remake du classique des jeux de rôle "Oblivion". Et le meilleur dans tout ça, c'est que le jeu est jouable dès maintenant.

Les rumeurs d'un remake du quatrième «The Elder Scrolls» se sont avérées fondées. Dans un livestream, Bethesda lâche maintenant la bombe et annonce une réédition de «Oblivion». Pas besoin d'être patient pour cette nouvelle incursion en Cyrodiil, le jeu est disponible dès maintenant ( !) sur Game Pass, Xbox Series X/S, PS5 et PC.

Vous pouvez voir l'intégralité de la présentation dans la vidéo intégrée ci-dessous. Ci-dessous, j'ai résumé toutes les informations importantes.

Qui développe «The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered»?

Ce n'est pas Bethesda lui-même qui est responsable de la réédition, mais le studio de support Virtuos à Paris. Selon Bethesda, la société a longtemps cherché un partenaire compétent et l'a trouvé en Virtuos.

Les développeurs de Virtuos sont de grands fans d'Oblivion.

Source : Bethesda

« Ces dernières années, Virtuos a travaillé sur plusieurs jeux AAA à différents postes, notamment sur la série Call of Duty», les jeux «Horizon» ou «Hogwarts Legacy». Actuellement, le studio participe notamment à la suite spirituelle «de Bioshock» « Judas» et «Dune : Awakening».

Bethesda lui-même confirme dans le cadre de cette annonce que le studio travaille assidûment sur «The Elder Scrolls VI».

Originale (à gauche) et Remaster (à droite).

Source : Bethesda

Qu'est-ce qui a été changé dans le remaster?

En fait, cette nouvelle édition n'est pas un remaster, mais un remake complet de ce classique du jeu de rôle. Selon le studio de développement Virtuos, chaque actif et chaque modèle de personnage a été créé à partir de zéro. L'univers détaillé du jeu offre désormais un système d'éclairage dynamique en temps réel.

Originale...

Source : Bethesda

... et Remaster

Source : Bethesda

Les animations faciales des personnages ont été entièrement revues avec un nouveau système de synchronisation labiale.

Les personnages ont été revus de fond en comble. Les animations faciales ne sont cependant pas très lisses.

Source : Bethesda

Le gameplay a lui aussi été revu. La structure de base de l'expérience de jeu classique «Oblivion» est conservée et complétée par des influences modernes. Par exemple, le système de leveling a été revu et devrait être un mélange des systèmes «Oblivion» et «Skyrim». Les combats devraient être plus dynamiques. Cela est dû en partie à la nouvelle physique du jeu - les corps des ennemis réagissent de manière réaliste aux coups et aux sorts. Le sang et d'autres effets de particules ainsi que de nouvelles options de vibration avec la manette donnent également plus de feedback au joueur.

Les combats ont plus de punch grâce à la nouvelle physique.

Source : Bethesda

La vue à la troisième personne a également été entièrement revue. Elle offre désormais toutes les fonctionnalités de la perspective à la première personne. Les commandes devraient rappeler les titres modernes de Bethesda - c'est-à-dire «Starfield». Après de longs débats, le studio de développement a également décidé d'inclure une fonction de sprint dans le jeu.

Meilleures commandes, personnage plus rapide.

Source : Bethesda

L'ensemble des menus bénéficie également d'un nouveau souffle de modernité. Le design sonore a également été revu de fond en comble avec des effets sonores supplémentaires pendant les combats et de nouveaux dialogues pour toutes les races.

Quel contenu est inclus dans «The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered»?

Le jeu principal et tous les add-ons («Shivering Isles», «Knights of the Nine») sont inclus dans le remaster. Il existe également une version Deluxe. Vous pouvez voir son contenu dans l'aperçu :

Photo d’en-tête : Bethesda

