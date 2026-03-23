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Batterie interchangeable : le règlement de l'UE oblige Nintendo à redessiner la Switch 2

Debora Pape Traduction : traduction automatique 23/3/2026

Un magazine japonais rapporte que Nintendo travaille sur une refonte matérielle majeure de la Switch 2. Cela pourrait donner à l'Europe une variante de console exclusive et facile à réparer. La raison en est le règlement de l'UE sur les batteries, qui entrera en vigueur en février prochain.

La Switch 2 n'est sur le marché que depuis trois quarts d'année. Aujourd'hui, selon un rapport japonais, Nintendo prévoit de modifier le matériel de la console et des Joy Cons spécialement pour l'Europe

La raison de cette décision est le règlement 2023/1542 de l'UE sur les batteries : il stipule que les utilisateurs devront être en mesure de remplacer eux-mêmes les batteries des nouveaux terminaux à partir du 18 février 2027. Moins de déchets électroniques grâce à des produits utilisables plus longtemps et moins de dépendance aux services des fabricants, tels sont les objectifs de ce règlement.

Qu'est-ce que le règlement sur les batteries? Le règlement concerne les batteries des appareils nouvellement mis sur le marché, c'est-à-dire les produits importés ou fabriqués après le 18 février 2027. Les stocks existants chez les distributeurs ne sont pas concernés. Le règlement , harmonise son contenu avec le droit à la réparation de l'UE , mais constitue une loi distincte. Elle réglemente plusieurs aspects du cycle de vie d'une batterie, en commençant par la fabrication, qui doit répondre à des critères de durabilité démontrables. En passant par la facilité de remplacement, elle s'étend à la reprise des batteries usagées et à leurs caractéristiques de recyclage.

La batterie est solidement collée dans le boîtier

Les capacités de la batterie diminuent avec le temps. En fonction de l'intensité d'utilisation, l'autonomie diminue tellement après quatre à six ans qu'il devient judicieux de remplacer la batterie. Il n'existe pas encore de données sur la durée de vie de la batterie de la Switch 2. A titre de comparaison, pour la Switch 1 Nintendo indique que la capacité tombe à 80 pour cent après 800 cycles de charge complets.

Pour remplacer la Switch 2, les utilisateurs doivent la renvoyer, tout comme la console précédente, car la batterie est non seulement difficile à atteindre avec des outils spéciaux, mais elle est également collée dans le boîtier. Le retrait nécessite du solvant et de la force, ce qui détruit la couche de mousse à l'arrière de la batterie. Vous pouvez le voir dans cette vidéo à partir de 5:57 environ.

La plateforme de réparation iFixit accuse donc Nintendo de ne pas être à l'écoute de ses clients : Ni la Switch 2 et les Joy Cons, ni la Pro Controller ne disposent de pièces détachées d'origine et de guides de réparation.

Placer la batterie de manière à ce que vous et moi puissions la démonter nécessite une refonte matérielle importante : Nintendo doit revoir l'agencement interne, la conception du boîtier et la technique de montage. Modifier les chaînes d'approvisionnement et de production est également une entreprise coûteuse.

On ne sait pas encore comment le nouveau design pourrait affecter la dissipation thermique, la capacité de la batterie et l'épaisseur du boîtier de la Switch 2.

Une variante de la Switch 2 exclusive pour l'Europe

Pour Nintendo, l'annonce de la décision concernant la réglementation sur les batteries à la mi-2023 est tombée au mauvais moment. Le développement du matériel, qui prend typiquement entre deux et quatre ans, essais et certifications compris, était déjà bien entamé. De plus, les détails du règlement n'ont été précisés que plus tard. Nintendo n'a donc pas pu prendre en compte les spécifications exactes dans le processus de développement.

Comme tous les autres fabricants, Nintendo est tenu de respecter le nouveau règlement de l'UE sur les batteries et devrait de toute façon adapter ses produits pour le marché européen. Ce qui est remarquable dans l'engagement à modifier le design des consoles, c'est l'exclusivité européenne. Les autres régions continueront à recevoir des consoles avec des batteries collées en permanence.

L'entreprise indique qu'elle fournira également le modèle de console plus accessible aux marchés américain et japonais si «les consommateurs sont plus conscients de leur droit à la réparation à l'avenir». La pression politique en faveur de la non-réparation est nettement moins forte dans ces régions qu'en Europe.

Deux processus de fabrication parallèles impliquent des coûts plus élevés. Il est donc possible que Nintendo puisse lancer la version UE sans cette «prise de conscience croissante» ou introduire de nouvelles lois au niveau mondial.

Cette affaire n'est pas sans rappeler l'exigence de l'UE qui a contraint Apple à abandonner son connecteur Lightning pour le marché européen au profit de l'USB-C. Apple est alors passé à l'USB-C au niveau mondial

Photo d’en-tête : Shutterstock/Erman Gunes

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