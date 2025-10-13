Nouveautés + tendances 8 3

"Batman : Knightfall" : DC adapte la légendaire épopée de la bande dessinée en série de films d'animation

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 13/10/2025

DC fait revivre un classique de la bande dessinée avec "Knightfall" : la défaite de Batman face à Bane est animée pour la première fois dans son intégralité. La série de films en plusieurs parties sera réalisée sous la direction de cinéastes expérimentés et débutera en 2026.

L'intrigue et le point de départ dramatique

L'histoire originale de Knightfall date du début des années 1990 et se divise en trois épisodes principaux : «Knightfall», «Knightquest» et «Knightsend». Elle est considérée comme l'un des moments les plus marquants de l'histoire de la bande dessinée et est, à mon avis, de loin la meilleure histoire de Batman.

Après sa défaite, Bruce Wayne se retire de Gotham City, physiquement paralysé et intérieurement épuisé. Accompagné du Dr Shondra Kinsolving, il entreprend un long voyage à l'étranger. Ce qui commence comme une tentative de guérison se transforme en une dangereuse quête de soi : Bruce doit apprendre à exister sans le symbole de Batman avant de pouvoir l'incarner à nouveau.

En son absence, Jean-Paul Valley, alias Azrael, qu'il a récemment formé, reprend le costume. Mais la dureté intransigeante de ce dernier transforme Gotham en champ de bataille. Bruce comprend qu'il doit revenir. Pas seulement pour sauver la ville, mais pour redéfinir la nature de Batman.

Cette évolution est au cœur des trois arcs narratifs : «Knightfall» montre la chute, «Knightquest» l'exil et «Knightsend» le retour.

L'influence de Nolan «The Dark Knight Rises»

Les parties de la saga «Knightfall» ont déjà servi de modèle à Christopher Nolan pour «The Dark Knight Rises» (2012). Là aussi, Bane tourne le dos à Batman et prend le contrôle de Gotham pour un temps. Cependant, Nolan a interprété l'histoire de manière plus libre et l'a liée à des éléments d'autres comics comme «No Man's Land» et «The Dark Knight Returns».

La version de Nolan reprend la brutalité physique de Bane, mais ne fait que suggérer l'effondrement psychologique du héros. La prochaine série d'animation promet de mettre davantage l'accent sur cet aspect. Elle pourrait ainsi atteindre cette profondeur psychologique que le format blockbuster n'a fait qu'effleurer jusqu'à présent.

Un projet ambitieux avec une équipe expérimentée

Pour l'instant, aucun narrateur n'a été annoncé. Des détails sur le style visuel restent également en suspens. Cependant, le logo présenté au Comic-Con de New York suggère une mise en scène sombre et sérieuse, qui devrait être plus proche des comics que de nombreux films d'animation précédents.

Entre psychodrame et action épique

«Knightfall» est l'un des chapitres les plus complexes de l'histoire de Batman, car il démonte radicalement le héros. L'histoire se demande ce qu'il reste de Bruce Wayne lorsque le symbole Batman s'effondre. Et ce qui est nécessaire pour le reconstruire. Une adaptation réussie doit toucher ce cœur psychologique sans perdre le tempo de l'action.

Un projet Elseworlds indépendant

Comme les films d'animation précédents, «Batman : Knightfall» sera un projet Elseworlds en dehors du nouvel univers cinématographique DC. Cela donne aux créateurs une liberté créative : ils n'ont pas à respecter la continuité ou les contraintes de la franchise, mais peuvent raconter l'épopée dans son intégralité.

De toute façon, la branche animation de DC s'est imposée ces dernières années comme l'épine dorsale créative du studio. Des films comme «Under the Red Hood», «The Long Halloween» ou «Year One» montrent que ce format transpose souvent des sujets complexes de manière plus authentique que les adaptations en live action. «Knightfall» pourrait poursuivre dans cette voie, en combinant profondeur psychologique, cohérence narrative et force stylistique.

