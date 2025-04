Nouveautés + tendances 2

Ballie, le robot domestique doté d'une IA de Samsung, sera vendu dès cet été

Martin Jud Traduction: traduction automatique 10/4/2025

Après des années de développement, Ballie est enfin prêt à être commercialisé. Samsung vendra le petit robot domestique rond d'intelligence artificielle aux États-Unis et en Corée du Sud à partir de l'été. Gemini AI de Google est également de la partie.

Samsung avait déjà présenté un premier prototype de son robot domestique doté d'une IA lors du CES 2020. Cinq ans plus tard, le concept devient enfin un produit prêt à être commercialisé : le petit Ballie, qui rappelle BB-8 dans Star Wars, devrait être vendu aux États-Unis et en Corée du Sud dès cet été. On ne sait pas encore à quel prix.

Comme l'entreprise l'annonce également , elle a noué un partenariat avec Google Cloud pour intégrer son Gemini AI. Elle devrait améliorer considérablement les fonctions d'assistance à domicile du robot.

Samsung a intégré l'intelligence artificielle Gemini de Google dans Ballie.

Source : Samsung

Ce que Ballie peut faire

Ballie est un assistant domestique intelligent qui s'occupe de nombreuses tâches. Le matin, il peut vous réveiller en douceur en adaptant la lumière et la musique. Il organise vos rendez-vous et vous rappelle les événements importants. Dès que vous rentrez chez vous, il crée une atmosphère agréable, par exemple en réglant la température de la pièce et en vous informant des dernières nouvelles. Il peut également divertir les animaux de compagnie, surveiller leurs horaires de repas et interagir avec eux.

Samsung présente Ballie depuis des années à pratiquement tous les CES et à l'IFA. C'est sans doute au CES 2024 que l'entreprise a donné le plus grand aperçu de tout ce que la balle est censée faire, avec la vidéo suivante :

An der CES 2024 stellte Samsung die überarbeitete Version des bisherigen Ballie-Konzepts vor.

Et maintenant que Gemini vient d'être intégré, voici une nouvelle vidéo, mais qui ne montre le robot qu'en animation :

Das neue Video zeigt, was Ballie im Team mit Gemini kann.

Le robot est équipé d'une puce d'intelligence artificielle, d'une technologie sans fil, de plusieurs caméras, de microphones, de haut-parleurs, de capteurs lidar et de roues omnidirectionnelles pour une navigation autonome, ainsi que d'un projecteur. Ce dernier peut non seulement projeter des informations et des vidéos sur le mur ou le sol, mais aussi des boutons interactifs. Le robot s'intègre parfaitement à la maison intelligente et peut être contrôlé par une application ou par la voix. Pour s'assurer qu'il effectue la bonne action ou qu'il trouve la bonne réponse à une question, Samsung possède ses propres modèles vocaux d'IA, tout comme Gemini de Google.

Samsung n'a pas encore communiqué sur la date de sortie du robot dans d'autres pays. En ce qui concerne le prix, on peut s'attendre à ce qu'il s'aligne sur la concurrence. L'Astro d'Amazon coûte par exemple 999 dollars US.

Photo d’en-tête : Samsung

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 2 personne(s)