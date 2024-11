Avec le Mate 70, Huawei fait ses adieux à Android

Huawei a présenté en Chine la série Mate 70 et fait ainsi le dernier pas pour s'éloigner d'Android. Il s'agit des premiers smartphones du fabricant à utiliser un nouveau système d'exploitation qui n'est plus compatible avec les applications Android.

Depuis 2019, Huawei figure sur la liste de boycott du gouvernement américain. Par conséquent, le fabricant chinois n'est plus autorisé à utiliser les services Google ou à intégrer des puces Snapdragon dans ses smartphones. Le système d'exploitation de remplacement HarmonyOS de l'entreprise permettait toutefois de continuer à installer des applications Android. Cela est en train de changer avec le Mate 70 et HarmonyOS Next.

Un nouveau départ avec moins d'applications

En 2020, Huawei s'est battu avec Apple et Samsung pour savoir qui vendrait le plus de smartphones. Le fabricant en est aujourd'hui bien loin en Europe. En revanche, la situation est bien meilleure sur le marché intérieur. Il n'est donc pas étonnant que les nouveaux smartphones y soient présentés en premier et non plus en même temps au niveau mondial. En outre, l'équipement est de plus en plus axé sur les intérêts des acheteurs en Chine.

Cela a sans doute facilité la décision de réduire à nouveau l'offre d'applications de l'"AppGallery", mise en place avec difficulté. Pour le Mate 70, Huawei laisse le choix aux gens entre l'ancien HarmonyOS 4.3 et le nouveau HarmonyOS Next. Le premier est encore compatible avec les applications Android, la variante Next ne l'est pas. Pour cette dernière, seules 15.000 applications devraient être disponibles au lancement. Huawei veut augmenter ce nombre à 100.000 dans les mois à venir. C'est toujours beaucoup moins que l'ancienne AppGallery, qui proposait déjà plus de 220.000 apps en 2022.

En coulisse Autres app stores (pas seulement) pour le Huawei P40 Pro par Jan Johannsen

En outre, Huawei a annoncé qu'à partir de 2025, seul HarmonyOS Next sera installé sur tous les nouveaux smartphones et tablettes. Jusqu'à présent, le fabricant n'a pas encore présenté le Mate 70 pour l'Europe et ne donne donc pas d'indications sur ce que seront les plans logiciels dans ce pays.

Quatre variantes d'un smartphone

Pour la Chine, Huawei a présenté quatre variantes du Mate 70. La version de base dispose d'un écran de 6,7 pouces et d'une batterie de 5300 mAh. La configuration de l'appareil photo comprend un appareil photo principal (50 mégapixels), un appareil photo ultra grand angle (40 mégapixels), un téléobjectif périscopique (12 mégapixels) et une caméra frontale de 13 mégapixels.

Les variantes de couleurs du Mate 70 Pro

Source : Huawei

Le Mate 70 Pro reçoit comme mise à niveau une caméra téléscopique périscopique de 48 mégapixels, le Wi-Fi 7, la 5G et peut se connecter aux satellites. De plus, il charge sa batterie un peu plus rapidement. Sur le Mate 70 Pro Plus, les capteurs du téléobjectif et de l'appareil photo ultra grand angle sont améliorés et le modèle de base dispose de 16 gigaoctets de mémoire vive et de 512 gigaoctets de stockage. Les deux autres modèles démarrent avec 12 et 256 gigaoctets. Le Mate 70 RS est une variante plus raffinée du Pro Plus, pour lequel Huawei utilise notamment du titane comme matériau de boîtier.

Le Mate 70 RS se distingue nettement des trois autres modèles sur le plan esthétique.

Source : Huawei

Huawei ne donne aucune indication sur les chipsets utilisés. Mais dernièrement, le fabricant a utilisé des modèles Kirin maison. De même, on ne sait pas encore quelles variantes seront commercialisées en Europe. Ces derniers temps, le choix y a toujours été plus restreint qu'en Chine.

Test de produit Huawei Pura 70 Ultra à l’essai : capteur 1 pouce et objectif rétractable par Jan Johannsen

Mate X6 : le prochain smartphone pliable fin

En plus de la série Mate 70, Huawei a présenté un autre nouveau smartphone pliable. Le Mate X6 est comparativement fin. Une fois plié, il ne mesure que 9,85 millimètres d'épaisseur, et seulement 4,6 millimètres une fois déplié. Malgré cela, le boîtier peut contenir une batterie de 5110 mAh et cinq caméras au total.

Le Mate X6 est un smartphone pliable très fin.

Source : Huawei

Deux appareils photo selfies de 8 mégapixels chacun se trouvent dans les écrans de 6,45 (intérieur) et 7,93 pouces (extérieur). À l'arrière, on trouve une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra téléscopique périscopique de 48 mégapixels et une caméra ultra grand angle de 40 mégapixels. La mémoire du Mate X6 démarre à 12 gigaoctets de mémoire vive et 512 gigaoctets de stockage.