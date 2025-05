Nouveautés + tendances 9 1

Aurora 16 : Alienware propose à nouveau des ordinateurs portables gaming d'entrée de gamme

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 9/5/2025

Avec l'Alienware Aurora 16, Dell propose à nouveau, après une longue période, des ordinateurs portables de jeu d'entrée de gamme. Avec le "mode furtif", ils se transforment en ordinateurs de travail discrets.

Au cours des dernières années, Alienware a proposé des ordinateurs portables Area 51 offrant le meilleur équipement possible et des fonctionnalités haut de gamme pour un prix élevé. En revanche, les Aurora 16 ne se concentrent pas uniquement sur le jeu. Dell dit que «est conçu pour être polyvalent» et que «offre des performances élevées dans un format fin».

Passer du jeu au mode quotidien

La polyvalence se traduit par le mode «Stealth», activé par la touche F7. Il fait passer le rétroéclairage du clavier de RGB - et éventuellement animé - à blanc statique. De plus, l'ordinateur portable passe du mode Performance au mode Quiet. Cela rend les ventilateurs plus silencieux et augmente l'autonomie de la batterie.

En mode furtif «» , le rétroéclairage du clavier passe au blanc.

Selon la présentation de Dell, le mode «Stealth» est par exemple utilisé lorsque vous emmenez votre ordinateur portable de jeu à l'université ou lorsque vous regardez un film en streaming.

L'Aurora 16X est la version la plus chère

Avec l'Alienware Aurora 16 et l'Aurora 16X, Dell propose deux variantes de son nouvel ordinateur portable. Le 16X dispose d'une configuration légèrement supérieure. Il est équipé d'un processeur Core Ultra d'Intel, d'un écran pouvant atteindre 240 Hz, d'un clavier rétroéclairé RGB et d'une webcam Full HD. Les cartes graphiques disponibles consomment plus d'énergie (jusqu'à 115 watts), mais fournissent également plus de puissance. De plus, le couvercle, et pas seulement le corps du boîtier, est également en métal. L'Aurora 16X pèse 2,66 kg, soit 0,17 kg de plus que sa sœur moins chère.

Les Alienware Aurora 16 devraient être disponibles à partir du 27 mai. Dell n'a cependant pas encore révélé avec quelles configurations cela commencera. Seuls les prix de départ pour la France sont connus : 1099 euros pour l'Aurora 16 et 1699 euros pour l'Aurora 16X.

Le logo Alienware identifie l'Aurora 16 comme un ordinateur portable de jeu.

