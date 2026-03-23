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Augmentation du nombre de lunes de Jupiter et de Saturne

Spektrum der Wissenschaft Traduction : traduction automatique 23/3/2026

Le 16 mars 2026, le Minor Planet Center a annoncé la découverte de quatre autres lunes de Jupiter et de onze lunes de Saturne. Il s'agit tous de petits corps de quelques kilomètres de diamètre qui tournent autour de leurs corps parents à une grande distance sur des orbites elliptiques.

Les familles de lunes de Jupiter et de Saturne ont connu de nouvelles arrivées, comme l'a récemment annoncé le Minor Planet Center (MPC) : quatre nouvelles lunes ont été annoncées pour Jupiter et onze pour la planète aux anneaux Saturne. Toutes ces nouvelles découvertes ont en commun d'être de petits corps célestes de quelques kilomètres de diamètre. Ils tournent autour de leurs corps parents à de grandes distances sur des orbites elliptiques, certains même dans le sens inverse de la rotation des corps centraux.

Dans le cas de Jupiter, deux des lunes ont été observées pour la première fois en 2011, mais il a fallu des observations supplémentaires pour déterminer leurs orbites avec suffisamment de précision pour un enregistrement officiel. Les deux autres satellites de Jupiter ont été documentés pour la première fois en 2018 et 2025. Pour Saturne, les premières observations datent de 2020 et 2023 ; là aussi, des observations ultérieures ont été nécessaires.

Les nouvelles lunes de Jupiter et de Saturne ne portent actuellement que des noms de catalogue tels que S/2011 J 4 ou S/2020 S 45, où «S/» signifie satellite (lune) et l'année indique la première observation. La lettre qui suit donne des informations sur l'appartenance de l'objet : «J» correspond à Jupiter, «S» à Saturne. Le dernier chiffre se réfère au numéro de la lune dans une liste exhaustive de découvertes possibles. Toutes ne seront finalement pas confirmées comme de véritables lunes.

Examinons maintenant de plus près l'une des nouvelles lunes de Jupiter : S/2011 J 4 tourne autour de la géante gazeuse à une distance moyenne de 11,1 millions de kilomètres, ce qui prend environ 240 jours. L'excentricité de son orbite est de e = 0,14, elle est donc moins elliptique que l'orbite de Mercure, la planète la plus proche du Soleil, avec e = 0,2. L'inclinaison de son orbite est de 27,5 degrés par rapport à l'équateur de Jupiter, la Lune tourne donc autour de lui dans le sens de sa rotation.

Comme exemple d'une des nouvelles lunes de Saturne, nous avons S/2020 S 45 : Elle tourne autour de Saturne à une distance de 24,2 millions de kilomètres et met 3,84 ans (1404 jours) pour faire le tour de la géante gazeuse. Son inclinaison orbitale est de 173,6 degrés, ce qui signifie que la Lune se déplace dans le sens inverse (rétrograde) de la rotation de la planète gazeuse. Avec une excentricité de e = 0,126, son orbite décrit également une forme nettement elliptique.

Le Minor Planet Center de Cambridge, Massachusetts, est officiellement responsable de l'enregistrement des petits corps et des lunes pour le compte de l'Union astronomique internationale (UAI). Les nouvelles découvertes sont annoncées dans le cadre des Minor Planet Electronic Circulars (MPEC).

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Photo d’en-tête : NASA/JPL-Caltech/Institut des sciences de l'espace

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