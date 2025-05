Nouveautés + tendances 3 0

Au revoir l'exclusivité Xbox ! "Gears of War" arrive sur PS5

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 6/5/2025

Gears of War est un autre jeu phare de la Xbox qui sera disponible sur la console concurrente de Sony. Dès cet été, vous pourrez abattre des hordes de Locust sur PS5.

Microsoft annonce une version remasterisée du classique de la Xbox «Gears of War» (2006) - incluant tout le contenu supplémentaire de «Ultimate Edition» (2015). Le titre répond au nom de «Gears of War : Reloaded» et sera disponible le 26 août dans l'abonnement Game Pass de Microsoft ainsi que sous forme de titre payant pour Xbox Series X/S, Steam et PS5.

Le classique de la Xbox est désormais disponible sur PS5.

Source : Microsoft

C'est la première fois que la franchise autrefois exclusive à la Xbox arrive sur une console Sony. Si vous possédez «Ultimate Edition» sur Xbox, vous recevrez la mise à jour Remastered gratuitement. Le jeu prend en charge le crossplay et la progression croisée sur toutes les plates-formes, à condition que vous vous connectiez avec un compte Microsoft.

Techniquement, le jeu bénéficie d'une mise à jour complète, notamment :

Résolution 4K, support HDR et VRR

Des assets retravaillés et des textures haute résolution

Amélioration des effets visuels, y compris les ombres et les reflets

Aucun temps de chargement

60 images par seconde en mode solo et 120 images par seconde en mode multijoueur

Comparaison des résolutions d'origine et de la remasterisation.

Source : Microsoft

Ces titres autrefois exclusifs à la Xbox sont déjà disponibles sur d'autres plateformes

«Gears of War» n'est pas le premier jeu autrefois exclusif à la Xbox à faire le saut sur une plateforme concurrente. Ces derniers mois, Microsoft a abandonné son ancienne stratégie de jeux exclusifs pour devenir de plus en plus un éditeur tiers.

Ce changement de stratégie semble porter ses fruits puisque Microsoft était le premier éditeur mondial en termes de chiffre d'affaires en décembre dernier :

Les anciens jeux Xbox suivants sont déjà disponibles (ou annoncés) pour d'autres consoles :

«Age of Empires II : Definitive Edition» (PS5)

«Age of Mythology : Retold» (PS5)

«Forza Horizon 5» (PS5)

«Grounded» (PS5, Switch)

«Hi-Fi Rush» (PS5)

«Indiana Jones et le Grand Cercle» (PS5)

«Ori And The Blind Forest» (Switch)

«Ori And The Will Of The Wisps» (Switch)

«Pentiment» (P55, Switch)

«Sea of Thieves» (PS5)

De futurs titres de divers studios Microsoft devraient également sortir sur d'autres plates-formes :

«Doom Eternal» (PS5)

«Gears of War : Reloaded» (PS5)

«The Outer Worlds 2» (PS5)

Selon les rumeurs, Microsoft prévoit également de sortir ces jeux sur plusieurs plates-formes :

«Fable» (PS5, Switch 2)

«Halo» (PS5, Switch 2)

«Microsoft Flight Simulator» (PS5, Switch 2)

«Perfect Dark» (tbd)

«Senua's Saga : Hellblade 2» (tbd)

«Starfield» (tbd)

Que va-t-il se passer avec «Gears of War»?

Après le remaster, les fans de la série peuvent s'attendre à un tout nouvel épisode. «Gears of War : E-Day» est actuellement en développement. Jusqu'à présent, seule une petite bande-annonce a été dévoilée. Microsoft ne précise pas encore si le titre sera disponible sur PS5.

Photo d’en-tête : Microsoft

