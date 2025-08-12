Nouveautés + tendances 16 8

Attention : risque d'incendie avec le Sonos Roam

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 12/8/2025

Problèmes avec le Sonos Roam : plusieurs appareils surchauffent lors du chargement au point de faire fondre les connecteurs et les câbles. Sonos confirme les cas et veut assurer la sécurité avec une mise à jour du firmware.

Si vous possédez un Sonos Roam de première génération, vous devriez y regarder de plus près : Plusieurs utilisateurs rapportent que leur appareil surchauffe lors du chargement. Cela produit de la fumée et une chaleur telle que le port USB-C de l'appareil et même le câble de charge fondent. Des images de connecteurs brûlés et de plastique fondu circulent sur les forums et les médias sociaux. Certains décrivent même une nette odeur de brûlé.

Le Sonos Roam peut surchauffer.

Source : Reddit

Comment ces incidents se produisent-ils?

La raison de cette accumulation de chaleur n'est pas encore totalement élucidée. Actuellement, on suppose que cela se produit le plus souvent lorsque vous laissez le Roam trop longtemps sur le câble de charge - par exemple pendant la nuit. Le port de charge serait alors surchargé et chaufferait tellement que les parties en plastique se déformeraient et fondraient. Bien sûr, c'est surtout problématique si le haut-parleur est posé sur une surface facilement inflammable, comme un canapé ou une couverture.

Il est intéressant de noter qu'à l'heure actuelle, cela ne se produit qu'avec le Sonos Roam de première génération, et encore, avec «un très petit nombre de», comme le fait savoir le fabricant lui-même.

Pas de rappel, mais une mise à jour

Pour limiter le risque, Sonos prévoit de mettre à disposition une mise à jour du firmware qui gère le processus de charge de manière plus intelligente. Cela devrait permettre de réduire la chaleur. En outre, le fabricant fournit des connecteurs légèrement revus et des accessoires optimisés pour les appareils Sonos Roam nouvellement produits. Nous ne savons pas encore si les propriétaires des modèles concernés pourront bénéficier de réparations gratuites ou d'appareils de remplacement.

