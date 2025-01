Atari célèbre les 45 ans d'"Asteroids" avec une montre en édition limitée

Parfois, il n'y a pas besoin de chiffres, mais d'OVNI et d'un vaisseau spatial pour indiquer l'heure. L'horloge "Asteroids" en édition limitée d'Atari et Nubeo est un hommage au jeu classique du même nom.

A l'occasion du 45e anniversaire du légendaire jeu d'arcade rétro "Asteroids", Atari a présenté une montre exclusive https://atari.com/collections/atari-x-nubeo-watches?srsltid=AfmBOoqtD_bzfGnKUm5JqOTspDzFyTxU7e5gJlZB2M9tfiFyrpimJSVs. Cette montre a été développée en collaboration avec l'horloger Nubeo.

La "Ventana Automatic Atari Asteroids 45th Limited Edition" se décline en cinq styles différents, chacun avec des couleurs différentes pour les éléments du cadran et un bracelet en silicone de couleur différente - Nebula Blue (bleu), Plasma Pumpkin (orange), Supernova Red (rouge), Nova Nightfall (gris) et Celestial Citrin (jaune). Chacune des montres est limitée à 125 exemplaires.

Si vous ne vous souvenez pas du jeu classique "Asteroids", vous trouverez ci-dessous une courte vidéo.

Détails de la montre

Le design de la montre est un hommage au gameplay d'"Asteroids". La montre dispose d'un cadran multicouche sur lequel des OVNIs indiquent les heures et les minutes, tandis qu'un vaisseau spatial au centre mesure les secondes avec précision. Les chiffres ne sont pas nécessaires. Cela me semble tout de même très décalé et donne à la montre une touche unique et ludique.

La montre est disponible en cinq styles différents.

Source : Atari / Nubeo La montre est à gauche avec un bracelet orange (Plasma Pumpkin), à droite Supernova Red.

Source : Atari / Nubeo

La montre est entraînée par un mouvement automatique japonais. Le boîtier est en acier inoxydable et en verre saphir. Le dos de la montre est transparent, ce qui permet de voir le mouvement et le rotor spécialement conçu. Des détails sont également gravés sur chaque exemplaire.

La Ventana Automatic est équipée du "Swiss Super-LumiNova". Il s'agit d'un pigment phosphorescent à base d'aluminate alcalino-terreux qui fonctionne comme de petites batteries de stockage de lumière. Il assure une bonne lisibilité même dans des conditions de faible luminosité. Autre gadget, la vôtre est livrée dans un boîtier de protection dont l'intérieur reprend des éléments de design de l'Atari Video Computer System (VCS) lancé en 1977.

La montre est livrée dans un boîtier de protection qui rappelle l'Atari VCS.

Source : Atari / Nubeo

Où puis-je acheter la montre?

Les montres ne sont malheureusement pas disponibles chez nous. Elles ne peuvent être achetées que sur les sites de Nubeo et Atari. Nubeo indique un prix de 488,95 dollars US. Chez Atari, la montre est disponible au prix de 499 dollars US.