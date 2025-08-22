Nouveautés + tendances 12 1

Asus présente les premiers moniteurs avec Tandem OLED

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 22/8/2025

L'Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W atteint une luminosité de plus de 300 nits et une fréquence d'image de 540 Hertz. Il préfigure la prochaine génération d'écrans OLED.

A la Gamescom, Asus a présenté les premiers moniteurs équipés d'une dalle Tandem OLED. Le panneau est de LG atteint une luminosité maximale plus élevée et est censé être moins sensible au burn-in. La technologie est déjà présente dans d'autres écrans - par exemple le M4 iPad Pro ou nouveaux téléviseurs OLED.

Les deux premiers écrans équipés de Tandem OLED sont l'Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W et l'Asus ROG Strix OLED XG27AQWMG - hé Asus, vos noms de produits ont définitivement dépassé les limites de la clarté. Les deux ont une diagonale de 26,5 pouces et une résolution de 2560 × 1440 pixels. La différence entre les deux modèles:

Le PG27AQWP-W a un design lumineux avec un dos transparent et une fréquence d'image de 540 Hertz. En option, vous pouvez même augmenter cette fréquence à 720 hertz, mais en réduisant la résolution de moitié (1280 × 720 pixels). Pour les nombreuses images par seconde, Asus a doté le moniteur d'un DisplayPort 2.1 UHBR20.

a un design lumineux avec un dos transparent et une fréquence d'image de 540 Hertz. En option, vous pouvez même augmenter cette fréquence à 720 hertz, mais en réduisant la résolution de moitié (1280 × 720 pixels). Pour les nombreuses images par seconde, Asus a doté le moniteur d'un DisplayPort 2.1 UHBR20. Le XG27AQWMG est noir, a un pied plus petit, une fréquence d'image fixe de 280 Hertz et seulement DisplayPort 1.4. Comme son frère, il a deux HDMI 2.1.

Une durée de vie plus longue, des noirs plus profonds

Asus affirme que la nouvelle dalle de ces deux moniteurs est 15 pour cent plus lumineuse que celle de la génération précédente et couvre un volume de couleurs 25 pour cent plus important. La dernière génération de WOLED a atteint une luminosité plein écran de 270 nits dans mes essais. En conséquence, les deux nouveaux modèles devraient atteindre environ 310 nits - et environ 1400 nits de pointe HDR.

Le XG27AQWMG repose sur un pied plat au lieu du trépied habituel d'Asus.

Source : Asus

Pour beaucoup, le plus grand avantage de Tandem OLED devrait être la réduction du risque de burn-in : Asus parle d'une durée de vie supérieure de 60 pour cent, car les dalles chauffent moins. Rien que pour cette raison, les deux moniteurs Asus devraient préfigurer la génération à venir. Je m'attends à ce que nous voyions bientôt cette technologie sur des écrans plus grands.

Autre nouveauté : alors que les moniteurs WOLED avaient tous un revêtement mat jusqu'à récemment, Asus mise sur le brillant pour ses nouveaux modèles. «Le fabricant appelle cela TrueBlack Glossy». Lors d'un premier coup d'œil à la Gamescom, cette nouvelle combinaison m'a convaincu : le revêtement brillant semble plus net et plus croustillant que son homologue mat. Et contrairement au QD-OLED, le noir ne vire pas au violet en cas de forte luminosité ambiante.

À gauche, le nouveau Tandem OLED de LG avec «TrueBlack Glossy», à droite, un panneau QD-OLED de Samsung avec un revêtement semi-glossy.

Source : Samuel Buchmann

On attend des informations officielles sur les prix et la disponibilité des deux nouveaux moniteurs. Le XG27AQWMG, probablement moins cher, devrait, selon les rumeurs, être disponible au quatrième trimestre 2025 et coûter 699 dollars US. Le prix du PG27AQWP-W devrait se situer dans une fourchette à quatre chiffres.

Photo d’en-tête : Asus

