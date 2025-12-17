Nouveautés + tendances 34 6

Arctic MX-7 : la pâte thermique doit refroidir encore mieux

Martin Jud Traduction : traduction automatique 17/12/2025

Arctic a présenté la MX-7. Selon le fabricant, cette nouvelle pâte thermique devrait assurer un refroidissement encore plus efficace tout en étant particulièrement durable.

Arctic ajoute le MX-7 à sa célèbre série MX. Cette pâte thermique universelle pour CPU et GPU se caractérise par une viscosité de 35 000 à 38 000 poises et une densité de 2,9 g/cm³. Cela devrait assurer un transfert de chaleur efficace. Grâce à sa viscosité élevée, la pâte doit se répartir de manière particulièrement uniforme lorsque le radiateur est pressé.

Arctic souligne que le MX-7 n'adhère que faiblement aux surfaces, ce qui facilite le nettoyage. Sa forte liaison interne empêche le dessèchement et devrait assurer des performances constantes pendant des années. La pâte est particulièrement durable et ne présente pas d'effet de pompage, même après des cycles de température répétés. Sa plage d'utilisation s'étend de -50 à 250 °C, elle est colorée en gris et n'est pas conductrice d'électricité.

Comparaison des performances

Dans son propre essai, Arctic compare le MX-7 à ses prédécesseurs, le MX-6 et le MX-4. Le système atteint alors une température de 68,0 °C avec la nouvelle pâte, contre 70,3 °C avec le MX-6 et 72,1 °C avec le MX-4, tous deux mesurés avec un Intel Core Ultra 9 285K, pour une consommation de 284 W et une température ambiante de 25 °C.

Arctic compare le MX-7 au MX-6 et au MX-4. Moins de degrés = meilleur transfert de chaleur.

Source : Arctic

Dans un premier essai indépendant réalisé chez Igor's Lab, le MX-7 se montre dans le haut du panier. Igor souligne que la pâte s'applique bien, ne présente pas d'effet de pump-out notable et reste stable. Il souligne en outre que le prix de la MX-7 est inférieur à celui de nombreux produits haut de gamme, ce qui la rend attractive.

Prix et disponibilité

Arctic indique les prix de vente conseillés suivants pour le MX-7 : La seringue de 2 grammes devrait coûter 14,49 euros, la variante de 4 grammes 15,99 euros et le paquet de 8 grammes 20,99 euros. Des bundles avec MX Cleaner sont également annoncés. En théorie, la nouvelle pâte thermique est disponible immédiatement. Nous nous efforçons d'ajouter les nouveaux produits à notre boutique dès que possible.

Photo d’en-tête : Arctic

