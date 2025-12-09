Après un essai de 10 ans, un YouTuber montre les dégâts du retrobrighting sur une vieille console

Test de produit
Fini les bulles et la poussière avec le Spigen EZ Fit
par Luca Fontana
La chaîne YouTube Tech Tangents montre pourquoi il vaut mieux jaunir vos consoles rétro. Le blanchiment ultérieur endommage davantage le plastique ABS que le processus de vieillissement naturel.
Lorsque vous achetiez un clavier, une console de jeu ou un ordinateur dans les années 1980 et 1990, vous voyiez les boîtiers en plastique ABS gris clair devenir de plus en plus jaunes. La faute aux rayons ultraviolets et à la chaleur qui détériorent le plastique.
Certains amateurs de rétrospective bricolent donc des traitements chimiques permettant d'inverser ce processus. L'objectif : redonner à l'appareil son aspect neuf d'origine. C'est ce qu'on appelle le rétrobrighting. Le propriétaire de la chaîne YouTube «Tech Tangents» a des années d'expérience avec différentes méthodes de retrobrighting.
Dans une nouvelle vidéo, il explique pourquoi il ne recommande plus le blanchiment a posteriori. Un essai à long terme a montré que le blanchiment ultérieur nuit au plastique à long terme et que le jaunissement augmente même.
En 2015, le YouTuber a utilisé une méthode bien connue des retrobrighters, en traitant une console Sega Dreamcast avec du peroxyde d'hydrogène. Le résultat semblait bon au départ. Il a ensuite laissé la console démontée sur une étagère pendant dix ans.
Au cours de cette période, des dommages semblent s'être développés sur la surface en plastique. Dans la vidéo, Tech Tangents attire l'attention sur les taches et les rayures.
A part cela, le YouTuber pense que le rétro-brighting favorise même le jaunissement à long terme. En 2015, pour blanchir la Dreamcast, il avait recouvert de ruban adhésif des zones situées sous la console qui ne devaient pas entrer en contact avec le peroxyde d'hydrogène. Ces zones devraient donc paraître plus jaunies aujourd'hui que le plastique traité et éclairci. Or, c'est le contraire qui s'est produit : la zone non traitée est moins jaunie que le matériau blanchi au bout de dix ans.
Cela se voit aussi en comparant directement l'intérieur du boîtier. L'une a été traitée, l'autre non. Selon Tech Tangents, la console était posée sur l'étagère sans être assemblée et toutes les pièces étaient exposées de la même manière aux rayons UV. Il en conclut que le blanchiment a modifié chimiquement la surface du plastique au point de la soumettre à d'importants processus de vieillissement en plus de la coloration par les UV.
À la fin de la vidéo, le YouTuber fait une recommandation claire : Ne traitez pas vos vieilles consoles et laissez-les vieillir dignement.
Aussi à l'aise devant un PC gaming que dans un hamac au fond du jardin. Aime l'Empire romain, les porte-conteneurs et les livres de science-fiction. Traque surtout les news dans le domaine de l'informatique et des objets connectés.
