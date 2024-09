Après 5 ans d'existence : "Satisfactory" est sorti en version intégrale et frappe encore fort

Le studio de développement de "Satisfactory" a offert quelques cadeaux supplémentaires aux fans avec la mise à jour de la version complète. Une fonction de voyage rapide via des portails n'est qu'une des nouveautés.

Cinq ans et demi, c'est le temps qu'a duré la phase d'accès anticipé du simulateur de construction d'usine "Satisfactory". Le studio de développement suédois "Coffee Stain" avait déclaré dès le début qu'il n'y aurait pas de calendrier fixe pour la sortie complète : il voulait développer "Satisfactory" en collaboration avec les fans. Et ceux-ci ont sauté en masse sur le concept du jeu. "Suchtisfactory" est le nom donné au jeu dans le milieu des amateurs de tapis roulants. La sortie complète aura lieu quand le jeu sera prêt.

Et c'est maintenant chose faite. Le 10 septembre, "Satisfactory" est enfin sorti dans sa version 1.0. Si vous ne connaissez pas "Satisfactory" : Vous trouverez une brève présentation plus bas.

La sortie complète a permis à "Satisfactory" de battre des records de joueurs : 104 677 joueurs jouaient en même temps peu après, selon SteamDB. L'accès anticipé s'est également déroulé de manière confortable pour un jeu indépendant dans un genre de niche, avec 15 à 30 000 personnes actives simultanément sur Steam.

"Satisfactory" atteint et occupe ses fans, comme en témoignent les avis : Depuis sa sortie sur Steam en 2020, "Satisfactory" a reçu plus de 145 000 avis, dont 97 pour cent sont positifs. Le jeu a d'abord été lancé en 2019 en exclusivité sur l'Epic Games Store, où il détient actuellement une note de joueur de 4,9 étoiles sur 5.

Nouveautés de la version 1.0

Avec la sortie complète, la mise à jour 9 est désormais en ligne. Les Notes de mise à jour listent toute une armada de nouveaux contenus et de "fonctionnalités de science-fiction délirantes". Une histoire de fond est également disponible. Je n'ai pas encore visité le jeu depuis la mise à jour et je ne veux pas me spoiler à ce sujet. Vous pouvez trouver des informations sur l'histoire ici.

Depuis des années, Satisfactory propose différents objets "work in progress" qui ont enfin un but. Le minerai WiP "S.A.M." (Strange Alien Matter) vous permet de convertir des matières premières en d'autres matières premières, comme le calcaire en fer. Vous avez besoin de ce minerai, ainsi que des objets WiP disponibles depuis longtemps, les sphères de Mercer, pour le "Dépôt dimensionnel" : si vous stockez des pièces dans un tel dépôt dans une autre dimension, elles sont disponibles à tout moment. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de les avoir dans votre inventaire pour les utiliser.

"Coffee Stain" répond également au souhait de beaucoup de personnes de disposer d'un système de voyage rapide. La mise à jour apporte des portails qui vous permettent de vous téléporter rapidement vers d'autres endroits de la carte. Ils sont cependant censés être gourmands en énergie et ne seront disponibles qu'en jeu avancé.

L'encodeur quantique est le nouveau bâtiment le plus avancé du jeu. Il vous permet de fabriquer des pièces complexes. Pour fonctionner, il a besoin de la nouvelle matière première "Matière photonique excitée". Le "Ficsonium", une ressource radioactive que vous débloquez au niveau le plus élevé, est également nouveau et peut être utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires.

Voici un aperçu de la technologie quantique :

Ce qui réjouira certainement de nombreux amateurs d'optimisation du transport : Les convoyeurs Mark-6 sont désormais disponibles. Ils transportent 1200 objets par minute, soit 420 pièces de plus que les convoyeurs Mark-5.

La mise à jour apporte encore plus de bâtiments et de nombreuses nouvelles possibilités cosmétiques pour votre personnage et l'apparence de votre usine. De nombreuses améliorations d'équilibrage et de qualité de vie ont également été apportées au jeu. Un retour dans le jeu pourrait donc valoir la peine pour les vétérans.

Qu'est-ce que "Satisfactory" est comme jeu?

Vous ne connaissez pas "Satisfactory" ? Ok, imaginez que vous travaillez pour une multinationale impitoyable et que vous êtes largué sur une planète inconnue, vierge et idyllique, pour l'exploiter à fond. Vous commencez par chercher des gisements de fer et de cuivre en vue subjective et, si vous le souhaitez, avec jusqu'à trois amis, et vous exploitez ces ressources, d'abord à la main, puis avec des machines minières.

Les matières premières sont transformées en pièces de plus en plus complexes. Vous aurez rapidement besoin de tapis roulants pour relier les bâtiments miniers aux machines de traitement. Pour satisfaire la soif d'électricité de votre usine en pleine croissance, vous construisez des centrales à charbon. Les gaz d'échappement sombres des centrales électriques sont vraiment envoûtants dans l'air pur de la planète, surtout depuis la mise à jour du moteur Unreal en novembre 2023.

Avec diverses mises à jour au cours de l'accès anticipé, de nombreuses nouvelles mécaniques sont venues compléter le simple système de transport par tapis roulant de "Satisfactory", notamment des véhicules, des trains, des pipelines, des drones volants et - pour remplacer le voyage rapide pour vous-même et parce que vous le pouvez - des "hypertubes". Ce sont des tubes qui vous permettent de vous déplacer rapidement entre vos zones d'extraction et de production.

On dirait un parc aquatique : des pipelines et des hypertubes.

Source : Debora Pape

L'espace nécessaire à vos chaînes de production est de plus en plus important, et les arbres ancestraux doivent donc céder la place à l'industrialisation : La tronçonneuse est votre meilleure amie. Des lacs et des paysages entiers disparaissent sous les fondations de votre usine géante. Il y a aussi des animaux hostiles, que vous tuez d'abord à l'aide d'un pistolet électrique. Mais il ne faut pas s'attendre à des vagues d'assaillants comme dans le parrain du jeu de construction d'usine "Factorio".

Si vous aimez le genre de la construction d'usine, "Dyson Sphere Program" ou le plus récent "Foundry" pourraient aussi vous plaire.