Après 14 ans : Rockstar Games lance "Red Dead Redemption" sur PC

"Red Dead Redemption", le célèbre western classique de Rockstar Games, sortira enfin sur PC le 29 octobre 2024. Les joueurs peuvent s'attendre à des graphismes améliorés et à l'extension "Undead Nightmare".

Longtemps attendu par les fans, Red Dead Redemption, le classique western de Rockstar Games, arrive enfin au galop sur PC. Le 29 octobre 2024, le jeu sera disponible sur Steam, le Rockstar Store et l'Epic Games Store. Avec l'extension de l'histoire des zombies "Undead Nightmare", Rockstar offre aux joueurs PC la possibilité de revivre le voyage épique de John Marston, 14 ans après, avec des graphismes améliorés.

Le port a été réalisé en collaboration avec Double Eleven. Ces derniers étaient récemment responsables, entre autres, des versions PS4 et Switch du jeu. A l'origine, "RDR 1" n'était sorti que sur PS3 et Xbox 360.

Plus qu'un simple portage?

La version PC de "Red Dead Redemption" serait plus qu'un simple portage. Rockstar et le studio de développement Double Eleven ont déclaré avoir amélioré les graphismes afin d'afficher la beauté du Far West dans une résolution encore plus élevée et avec un framerate plus fluide. Les résolutions 4K et les taux de rafraîchissement élevés (jusqu'à 144 Hz) sont notamment pris en charge. Les moniteurs ultra-larges (21:9) et super-ultra-larges (32:9) sont également pris en charge. Les améliorations graphiques incluent également une augmentation de la visibilité et des réglages de la qualité des ombres. Très important : la version PC aura également des commandes entièrement adaptées à la souris et au clavier.

Le retour d'un classique

"Red Dead Redemption" est considéré comme l'un des meilleurs jeux de sa génération et a séduit des millions de joueurs dans le monde. Avec 95 points, il fait partie des jeux les mieux notés de tous les temps sur Metacritic.com. Le score des utilisateurs est également très élevé, avec 9,0 points sur 10. Avec la version PC, les joueurs PC ont désormais la chance d'incarner l'ancien hors-la-loi John Marston et de vivre son histoire. Que vous soyez déjà fan ou que vous découvriez le jeu pour la première fois : "Red Dead Redemption" sur PC est un must pour tous les amateurs de jeux en monde ouvert et d'aventures western.

