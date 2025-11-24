Nouveautés + tendances 2 12

Apprendre avec l’IA : 74 % des jeunes font confiance aux chatbots

Debora Pape Traduction : traduction automatique 24/11/2025

Les outils d’IA conquièrent de plus en plus la vie quotidienne des gens. Les jeunes n’y échappent pas. Une étude représentative montre que 91 % des jeunes âgés de douze à 19 ans utilisent l’IA.

De plus en plus de jeunes en Allemagne utilisent des outils d’IA pour leurs devoirs. Alors que 65 % utilisaient encore des chatbots IA pour l’apprentissage et les devoirs en 2024, cette année ils représentent déjà 74 %. C’est l’un des résultats de l’étude JIM Study 2025, une enquête représentative sur l’utilisation des médias chez les jeunes âgés de douze à dix ans.

Selon l’étude, 70 % des 1200 répondants utilisent également l’IA pour la recherche d’informations générales. Cela signifie que les outils d’IA occupent désormais la deuxième place derrière les moteurs de recherche classiques comme Google. Ce chiffre a fortement augmenté en moins d’un an : en 2024, la proportion était encore de 43 % – et 57 % des jeunes considèrent les résultats générés par l’IA comme fiables.

Qu’est-ce que l’étude JIM ? JIM signifie Jeunesse, Information et Médias. L’Association de recherche pédagogique médiatique du Sud-Ouest mène l’étude JIM chaque année depuis 1998. L’objectif est d’obtenir des données sur la manière dont les jeunes interagissent avec les médias, les appareils qu’ils utilisent et leurs attitudes envers les nouvelles technologies. Les résultats sont intégrés dans le développement des programmes scolaires, des concepts d’éducation médiatique et des décisions politiques.

Les résultats de l’étude JIM montrent que les processus d’apprentissage subissent des changements majeurs, auxquels les établissements d’enseignement doivent répondre. Cela inclut également l’enseignement de compétences pour reconnaître les fausses informations.

L’IA passe du divertissement à un outil d’apprentissage

91 % des jeunes interrogés déclarent utiliser au moins une application d’IA. C’est une forte augmentation par rapport à l’année précédente, où ce chiffre était encore de 62 %. ChatGPT est de loin l’outil le plus populaire : 84 % ont déjà utilisé le chatbot, soit une augmentation de 27 % par rapport à 2024. La moitié des enfants l’utilisent plusieurs fois par semaine.

[pasTraduire][[marketingpage :39653]][/pasTraduire]

Les jeunes utilisent principalement l’IA pour apprendre et pour la recherche générale d’informations. 54 % disent demander à l’IA de leur montrer comment faire quelque chose. Bien que plus de la moitié des personnes interrogées (52 %) aient encore utilisé l’IA pour le divertissement l’an dernier, ce motif est le seul à avoir perdu de son importance, à 47 %. Derrière nous viennent les usages créatifs, c’est-à-dire l’IA pour créer des images, des vidéos et de la musique.

Le graphique à barres montre à quoi servent les jeunes les outils d’IA et compare la valeur de 2024.

Source : Étude JIM 2025, MPFS

De plus, il a été constaté que les jeunes ont tendance à utiliser l’IA pour le plaisir, tandis que les personnes plus âgées se concentrent sur des objectifs orientés vers la connaissance. Cette différence se manifeste aussi dans le parcours scolaire : dans les lycées, les jeunes utilisent plus souvent l’IA comme aide à l’apprentissage et à la recherche, et moins pour le plaisir.

Les jeunes sont ambivalents à propos de l’IA

Environ 60 % des jeunes pensent que l’IA aide à surmonter les défis sociaux – par exemple dans les domaines du climat, de la mobilité et de la médecine. L’affirmation "Les informations issues de l’IA peuvent être fiables" est également approuvée par près de 60 % dans tous les groupes d’âge.

[nonTraduire][[pagemarketing :36080]][/pasTraduire]

Les jeunes savent que l’IA peut générer de fausses informations grâce à des images et vidéos générées. 35 % disent être bons ou très doués pour détecter les deepfakes et effectuer des recherches inversées d’images. Cependant, 20 % ne connaissent pas le terme deepfake – dans le groupe d’âge le plus jeune, ce chiffre est nettement plus élevé, à 40 %.

Parallèlement, environ 60 % des jeunes craignent que l’IA ne pousse les gens à quitter les professions. 37 % s’inquiètent de l’IA en général.

Cependant, l’étude montre des différences entre les sexes. Les filles sont plus susceptibles que les garçons d’avoir des réserves à propos de l’IA : 44 % expriment des préoccupations concernant l’IA, contre seulement 31 % des garçons. En matière de relevé des défis sociétaux, 55 % des femmes interrogées sont optimistes à propos de l’IA. Chez les hommes, ce chiffre est de 63 %.

Photo d’en-tête : Shutterstock / sav_an_dreas

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 2 personne(s)







