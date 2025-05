Nouveautés + tendances 5 0

Application Nintendo Switch Online : la mise à jour facilite le transfert d'images vers les appareils mobiles

Debora Pape Traduction: traduction automatique 30/5/2025

Finis les codes QR compliqués : Nintendo facilite considérablement la copie de captures d'écran et de vidéos sur smartphone sur la Switch 2. Le patch implémente également la prise en charge du chat de jeu.

Utilisez-vous l'application Nintendo Switch Online sur votre smartphone ? Nintendo a mis à jour l'application et l'a préparée pour la Switch 2. Si vous achetez la nouvelle console, vous pourrez profiter des nouvelles fonctionnalités. Entre autres, la version 3.0.1 de l'application facilite considérablement l'envoi de captures d'écran et de vidéos de la console vers le smartphone. Grâce au patch, elle inclut désormais la prise en charge des jeux et des fonctionnalités de la Switch 2. La Switch 2 sortira le 5 juin 2025.

Avec le dernier patch, Nintendo a également amélioré l'apparence de l'application et l'a renommée. Elle s'appelle désormais «Nintendo Switch App». Mais cela ne change rien au fait que l'utilisation de la plupart des fonctionnalités nécessite l'abonnement payant en ligne de Nintendo.

Partager des photos et des vidéos en toute simplicité

L'option simplifiée de partage de contenu ne sera possible que pour la «Switch 2». Cela représente une amélioration considérable.

Le téléchargement simplifié d'images sur le smartphone ne sera possible que pour le Switch 2.

Le transfert d'enregistrements sur smartphone nécessitait jusqu'à présent plusieurs étapes, dont le scannage de deux codes QR. Désormais, le transfert devrait même être automatique. Vous pouvez ainsi copier jusqu'à 100 fichiers sur votre smartphone. Ils y seront disponibles pendant 30 jours. Si vous avez plus de captures d'écran ou de vidéos, si vous dépassez ce nombre, les fichiers les plus anciens seront écrasés.

Nouvelles fonctionnalités pour jouer à plusieurs

Selon les notes de mise à jour, vous pouvez désormais ajouter de nouveaux amis via l'application. Jusqu'à présent, cela n'était possible que sur la Switch. En option, vous recevrez des notifications lorsqu'un ami se connectera. Vous recevrez également des invitations à Game Chat directement dans l'application, une nouvelle fonctionnalité de la Switch 2. Game Chat est un chat vocal amélioré : Jusqu'à douze personnes peuvent partager simultanément leur gameplay actuel et ainsi faire profiter les autres de leur jeu.

Qu'est-ce que l'application peut faire en général?

L'application Nintendo Switch est une application compagnon qui vous offre des fonctionnalités supplémentaires pour certains jeux. Il s'agit par exemple du chat vocal. Les fonctions de l'application dépendent du jeu. Dans «Splatoon 3», vous pouvez par exemple consulter vos statistiques et votre équipement. Dans «Animal Crossing : New Horizons», vous discutez avec vos amis et transférez des thèmes.

Pour les deux jeux remaniés «Zelda» « Breath of the Wild» et «Tears of the Kingdom», vous disposez d'une nouvelle section «Zelda Notes» dans l'application. Cette fonctionnalité offre par exemple une navigation pour trouver des objets à collectionner. Vous pouvez également l'utiliser pour partager vos créations personnelles construites dans «Tears of the Kingdom».

L'application est disponible pour iOS et Android.

