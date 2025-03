Nouveautés + tendances 17 3

Apple TV+ confirme la quatrième saison de "Ted Lasso

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 17/3/2025

Après des mois d'incertitude, la confirmation officielle : "Ted Lasso" sera poursuivi. La série ouvre un nouveau chapitre avec le football féminin comme thème central.

La série à succès "Ted Lasso" se poursuivra officiellement avec une quatrième saison. C'est ce qu'a récemment confirmé Apple TV+, après des mois de spéculations sur un éventuel retour. Jason Sudeikis reprendra le rôle de Ted Lasso, un entraîneur charismatique et optimiste, et sera également producteur exécutif. La date exacte de lancement de la nouvelle saison n'a pas encore été fixée. La production devrait cependant débuter dans les mois à venir.

De quoi parle la série «Ted Lasso»? «Ted Lasso» raconte l'histoire d'un coach de football américain qui est engagé à l'improviste pour entraîner une équipe de football anglaise, l'AFC Richmond. Malgré sa méconnaissance initiale du football, Ted gagne le cœur des joueurs et des supporters grâce à son optimisme inébranlable et à ses méthodes peu conventionnelles.

Nouvelle orientation pour la saison 4

L'une des plus grandes surprises de cette annonce est que "Ted Lasso" aura une nouvelle orientation dans la quatrième saison : Ted entraînera une équipe de football féminin. De cette façon, il pourrait retourner à l'AFC Richmond.

Attention aux spoilers : À la fin de la troisième saison, Keeley (Juno Temple) a proposé à Rebecca (Hannah Waddingham), la propriétaire de l'équipe, de créer une équipe féminine pour l'AFC Richmond. Cette décision marque une direction fraîche et créative pour la série, qui a jusqu'à présent suivi le parcours de l'entraîneur américain avec le club de football anglais fictif AFC Richmond.

Le retour d'autres acteurs principaux comme Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Juno Temple (Keeley Jones), Nick Mohammed (Nathan Shelley) et Phil Dunster (Jamie Tartt) n'a pas encore été officiellement confirmé. Cependant, Brendan Hunt (Coach Beard) et Brett Goldstein (Roy Kent) restent impliqués en tant que producteurs exécutifs. Cela suggère une possible participation de leurs personnages. Goldstein continuera également à faire partie de l'équipe de scénaristes de la série.

Rétrospective : La saison 3 s'est terminée ainsi

La fin de la troisième saison de "Ted Lasso" a apporté de nombreux développements émotionnels et directionnels pour les personnages.

Ted Lasso a décidé de rentrer aux États-Unis après trois ans passés en Angleterre afin de se rapprocher de son fils Henry. Roy Kent a alors pris le rôle de manager de l'équipe, après avoir fait ses preuves en tant qu'entraîneur adjoint sous Lasso. Il fut alors assisté par Nathan Shelley, qui était revenu au club. Coach Beard est resté à Richmond, mais a quitté le club en tant qu'entraîneur et a épousé sa petite amie Jane.

Est-ce que Hannah Waddingham et Juno Temple reviendront dans la série et verrons-nous peut-être l'équipe féminine de l'AFC Richmond ?

Source : Apple TV+

Rebecca Welton a décidé de ne pas vendre le club et de continuer à le gérer en tant que propriétaire à la place. Elle a toutefois cédé 49 pour cent des parts aux détenteurs de billets de saison et aux résidents de Richmond afin d'impliquer davantage la communauté. Son amie Keeley Jones a continué à diriger sa propre agence de relations publiques après avoir connu des déboires professionnels entre-temps.

Je suis impatient de voir quels développements seront abordés dans la quatrième saison. La série, et en particulier le personnage principal Lasso, repose sur l'interaction entre les membres du casting.

Un succès critique et commercial

"Ted Lasso" est l'une des séries les plus populaires sur Apple TV+. Depuis sa première diffusion en 2020, la série a reçu plusieurs récompenses prestigieuses, dont 13 Emmy Awards. Le scénario, la narration à la fois humoristique et émotionnelle ainsi que l'interprétation charismatique de Jason Sudeikis dans le rôle-titre ont été particulièrement salués.

