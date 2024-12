Apple surveillerait les iPhones de ses employés

Un membre du personnel d'Apple a déposé une plainte auprès d'un tribunal californien. Il affirme que l'entreprise incite les employés à donner à l'entreprise un accès aux smartphones personnels et aux comptes iCloud.

Apple aime faire la promotion de l'importance de la protection des données. L'iPhone, par exemple, stocke de nombreuses informations cryptées sur l'appareil - de sorte que même Apple n'y a pas accès. Mais un employé reproche à l'entreprise de ne pas appliquer cette règle aux smartphones de ses membres du personnel.

Amar Bhakta travaille chez Apple depuis 2020 en tant que responsable des opérations de la technologie publicitaire numérique. Lundi, il a déposé une plainte auprès de la Cour suprême de Californie : Apple accède aux iPhones de ses employés. Selon la plainte, l'entreprise recherche des e-mails, des photos, des vidéos, des notes et d'autres informations liées à un appareil géré par Apple.

Pour les employés, l'écosystème d'Apple n'est pas un jardin avec un mur. C'est une cour de prison. L'acte d'accusation d'Amar Bhakta

Les membres du personnel ont certes droit à un téléphone portable officiel de l'entreprise. Mais selon Bhakta, ils sont encouragés à utiliser leur smartphone personnel pour le travail. Celui-ci serait alors obligatoirement géré par le logiciel interne d'Apple. Le plaignant affirme que les employés partagent ainsi également leur compte iCloud personnel avec l'entreprise.

La politique d'entreprise d'Apple enfreint la loi californienne, selon la plainte, car les membres du personnel doivent accepter la surveillance physique et électronique. Les "locaux de l'entreprise" incluraient dans certains cas le bureau à domicile. "Pour les employés, l'écosystème d'Apple n'est pas un jardin avec un mur", peut-on lire dans l'acte d'accusation. "C'est une cour de prison. Un panoptique dans lequel les membres du personnel sont constamment exposés à l'œil omniscient d'Apple, aussi bien en service que pendant leur temps libre."

Apple rejette les accusations

Le fabricant de l'iPhone nie auprès de "The Verge" qu'il enfreint la loi. Le porte-parole de l'entreprise Josh Rosenstock écrit : "Chez Apple, nous nous concentrons sur la création des meilleurs produits et services au monde, et nous travaillons à protéger les inventions de nos équipes pour nos clients."

Nous démentons fermement ces allégations que nous considérons comme infondées Le porte-parole d'Apple Josh Rosenstock

Les accusations supplémentaires de Bhaktas selon lesquelles Apple limiterait la liberté de parole de ses employés sont explicitement rejetées par Josh Rosenstock : "Chaque membre du personnel a le droit de parler de son salaire, de ses horaires et de ses conditions de travail. Cela fait partie de notre politique d'entreprise, sur laquelle tous les employés sont formés chaque année. Nous rejetons fermement ces allégations et les considérons comme infondées"

Ce n'est pas la première fois que des membres du personnel font des allégations de surveillance contre Apple. En 2021 Jacob Preston a raconté à "The Verge" des pratiques similaires à celles décrites par Amar Bhakta dans sa plainte.