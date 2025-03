Nouveautés + tendances 6 3

Apple s'équipe (légèrement) : L'iPad Air reçoit une puce M3

Michelle Brändle Traduction: traduction automatique 4/3/2025

Apple a mis à jour l'iPad Air. La seule nouveauté est la puce M3, qui devrait offrir de meilleures performances en termes de fonctions d'intelligence artificielle.

Pour le nouvel iPad Air, il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis 2024. Apple le propose à nouveau avec un écran de 11 ou 13 pouces. Vous pouvez choisir entre les quatre mêmes couleurs : Bleu clair, jaune, rose et gris foncé. La seule différence est que l'iPad est plus performant grâce à la puce M3.

L'iPad Air avec la puce M3. Mis à part le SoC, rien ne change.

Source : Apple

Si vous êtes intéressé par tout ce que vous pouvez faire avec l'iPad Air, notre collègue David Lee a testé en détail la version de l'année dernière avec la puce M2. Il a été séduit par la version 13 pouces plus grande.

La puce M3 suffisamment puissante pour les fonctions IA

Apple souligne que la puissance de la puce M3 est plus adaptée aux fonctions d'intelligence d'Apple. Il s'agit du système d'intelligence artificielle d'Apple qui, outre Siri, est également basé sur ChatGPT. Apple Intelligence pour iPad est utilisable à partir de la puce M1 et de l'iPadOS 18.

Les outils d'intelligence artificielle fonctionnent jusqu'à 60 pour cent plus vite selon Apple. Toutefois, le fabricant ne compare le nouvel iPad Air qu'avec le modèle de deux ans équipé de la puce M1 - et non avec l'iPad Air d'un an équipé de la puce M2. Selon notre collègue Samuel Buchmann, l'amélioration par rapport à la puce M2 est d'environ 20 pour cent. Il parle ici en détail de la puce M3.

Quel est l'intérêt des fonctions d'IA au juste ? Notre collègue Florian en a essayé quelques-unes. Par exemple, dans l'application Photo, Apple Intelligence vous permet de supprimer des objets d'une image ou de rechercher une photo spécifique à l'aide d'une description. Dans l'application Notes, vous dessinez un croquis rapide et le transformez en une belle illustration.

Apple a également fait appel à ChatGPT en tant que partenaire IA. Le chatbot peut être utilisé gratuitement sur l'iPad Air pour toutes les questions et sans compte personnel.

La puce M3 devrait améliorer les performances de fonctions telles que l'esquisse AI.

Source : Apple

Apple met aussi le paquet sur les accessoires

Les accessoires de l'iPad Air rejoignent ceux de l'iPad Pro. Apple agrandit le trackpad du nouveau Magic Keyboard. De plus, 14 touches de fonction ont été ajoutées, pour un accès rapide au volume, à la luminosité de l'écran, etc. Le port USB-C supplémentaire sur le côté du clavier est également très pratique. Il se distingue du Magic Keyboard de l'iPad Pro par sa couleur blanche. En revanche, il est un peu moins cher que la version noire pour l'iPad Pro.

Le nouveau Magic Keyboard pour l'iPad Air a un trackpad plus grand et des touches de fonction.

Source : Michelle Brändle

L'Apple Pencil Pro actuel peut être utilisé sur l'iPad Air, mais c'était déjà possible sur le modèle précédent. Il offre encore plus de possibilités que l'Apple Pencil standard (2ème génération).

Pour en savoir plus sur le Magic Keyboard et l'Apple Pencil Pro, lisez mon article sur l'iPad Pro (2024):

Prix et disponibilité de la tablette et des accessoires

La mise à niveau de l'iPad Air avec la puce M3 n'est pas révolutionnaire. On ne sait pas encore dans quelle mesure cette amélioration se répercute au quotidien. Si vous cherchez un successeur à un iPad plus ancien, il pourrait néanmoins être intéressant.

L'iPad Air est lancé au même prix que l'année dernière. Il vous en coûtera 599 francs pour le modèle 11 pouces et 799 francs pour le modèle 13 pouces. Les appareils seront livrés à partir du mercredi 12 mars.

Le Magic Keyboard blanc vous coûtera 269 francs pour le modèle 11 pouces et 299 francs pour le 13 pouces.

Dès que l'iPad Air (M3) et ses accessoires seront disponibles chez nous, je vous en donnerai la liste ici.

Photo d’en-tête : Apple

