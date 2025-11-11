Nouveautés + tendances 11 16

Apple repousserait le prochain iPhone Air

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique Samuel Buchmann Photos: 11/11/2025

Les initiés du secteur rapportent que le deuxième iPhone Air ne sortira pas en 2026 comme prévu initialement. La raison en serait la lenteur des ventes.

Selon un rapport de «The Information», Apple reporte la deuxième génération du iPhone Air. L'entreprise aurait mis en attente des calendriers internes pour le modèle - et n'aurait ni fixé une nouvelle date, ni annulé définitivement le projet. Les sources évoquent une faible demande pour expliquer cette décision.

Lancé en septembre, l'iPhone Air se distingue par sa finesse et sa légèreté. Son design implique toutefois des compromis : une batterie plus petite, une seule caméra arrière et un seul haut-parleur, pour un prix de départ de 999 francs. Le faible écart de prix de 100 francs avec le iPhone 17 Pro, qui dispose d'un triple appareil photo et d'une autonomie nettement supérieure, s'avère apparemment être un obstacle trop important pour la clientèle.

L'iPhone Air 2 et l'iPhone 18 pas avant 2027?

Plusieurs rapports industriels soutiennent l'image d'une faible demande et d'un report. «MacRumors» fait référence à des indications provenant de la chaîne d'approvisionnement selon lesquelles Foxconn aurait démantelé presque toutes les lignes de production de l'iPhone Air. La fabrication devrait être complètement arrêtée d'ici fin novembre. Le «Wall Street Journal» soupçonne également de mauvaises ventes, mais fait remarquer que l'iPhone Air pourrait au moins être une bonne opération marketing.

«GSMArena» replace les rumeurs dans l'échelonnement des modèles prévus par Apple : Selon ce document, l'iPhone 18 Pro et le premier iPhone pliable devraient être lancés à l'automne 2026, tandis que l'iPhone 18 et le 18e ne suivront qu'au printemps 2027. Un iPhone Air 2 révisé pourrait également être lancé dans cette fenêtre de tir.

L'iPhone Pro (à gauche) reste le smartphone de luxe le plus attractif pour la plupart des gens.

Techniquement, les spéculations pour la deuxième génération d'Air portent sur un boîtier plus léger, une batterie plus grande et un système de refroidissement Vapor-Chamber. Plus récemment, des rumeurs ont également fait état d'une deuxième caméra à l'arrière. Reste à savoir si et comment Apple poursuivra ces objectifs.

Dans le dernier épisode du podcast Mordu-es, nous évoquons également les rumeurs sur la faible demande de l'iPhone Air.

