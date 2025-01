Apple publie iOS 18.3 et iPadOS 18.3

Opt-out au lieu d'opt-in : Apple Intelligence est activé par défaut avec la mise à jour iOS 18.3. Pour les utilisateurs de l'UE, peu de choses changent en surface.

Nouvelle version, nouvelles fonctionnalités ? Presque. iOS 18.3 et iPadOS 18.3 sont arrivés. Apple vient de publier les dernières mises à jour de ses systèmes d'exploitation mobiles https://support.apple.com/en-us/122066. Contrairement aux mises à jour majeures 18.1 et 18.2, la nouvelle version n'apporte que peu de nouveautés, surtout pour les utilisateurs et utilisatrices européens. Les changements visibles sont la réintroduction de la fonction de répétition dans l'application Calculatrice et un nouveau fond d'écran pour célébrer le Black History Month.

La fonction de répétition avait été supprimée dans iOS 18, mais selon Apple, elle a été réintégrée suite aux commentaires des utilisateurs. Vous pouvez maintenant effectuer à nouveau des opérations répétées avec le bouton égal.

Si vous possédez un iPhone 16, l'amélioration de l'intelligence visuelle pourrait également vous intéresser. Vous pouvez désormais ajouter des événements à votre calendrier directement à partir de photos d'affiches ou de flyers. Cette fonction détecte automatiquement la date et l'heure de l'événement et l'ajoute au calendrier. De plus, la capacité d'identification des plantes et des animaux a été améliorée.

Apple Intelligence

L'un des changements les plus importants ne nous concerne cependant pas encore, mais concerne surtout les utilisateurs américains : Apple Intelligence, le système d'intelligence artificielle de l'entreprise, est désormais activé par défaut.

Apple Intelligence comprend un certain nombre de fonctionnalités basées sur des modèles d'apprentissage automatique : notamment l'intégration de ChatGPT pour Siri, la création d'emojis personnalisés, la génération d'images et le résumé des notifications. Ces fonctionnalités devraient aider les utilisateurs à utiliser leurs appareils de manière plus efficace et intuitive.

Dans l'UE, il faut pour l'instant se passer d'Apple Intelligence. Seuls les utilisateurs de Mac dont le système est en anglais peuvent accéder à l'IA. Pour la Suisse, l'astuce suivante fonctionne : vous pouvez changer la langue du système de votre iPhone - et celle de Siri - en "English (US)" et redémarrer ensuite votre smartphone. Vous pouvez ensuite lancer la configuration. Mon collègue Florian vous donne des instructions détaillées.

Le déploiement complet d'Apple Intelligence dans l'UE devrait avoir lieu en avril avec le lancement d'iOS 18.4.

Environ 30 vulnérabilités corrigées

En outre, iOS 18.3 corrige environ 30 vulnérabilités. Il s'agit notamment de plusieurs vulnérabilités dans AirPlay qui auraient permis à des attaquants de provoquer des crashs inattendus du système ou d'endommager le processus de stockage. En outre, Apple a renforcé la sécurité contre les attaques par déni de service.

Vous pouvez installer la mise à jour en tapant sur "Général" dans les réglages, puis sur "Mise à jour du logiciel".