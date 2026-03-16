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Apple présente les AirPods Max 2

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 16/3/2026

Apple lance les AirPods Max 2 avec la puce H2. De nouvelles fonctions audio, une meilleure réduction du bruit et des fonctionnalités pour les créatifs devraient permettre aux supra-auriculaires de se démarquer de leurs prédécesseurs.

Plus de cinq ans après le lancement de leurs prédécesseurs - et étrangement deux semaines après la grande semaine de lancement d'Apple - Apple lance les AirPods Max 2. Les nouveaux écouteurs supra-auriculaires se concentrent sur une réduction de bruit plus puissante et des fonctionnalités pour le studio d'enregistrement.

Cinq ans d'attente, cinq couleurs : Apple AirPods Max 2.

Source : Apple

La puce H2 devrait corriger d'anciennes faiblesses

La puce H2 d'Apple, déjà présente dans plusieurs générations d'AirPods Pro, fonctionne pour la première fois à l'intérieur des écouteurs. Elle prend en charge le traitement audio et constitue la base d'une meilleure réduction du bruit.

Avec de nouveaux algorithmes d'analyse, la réduction active du bruit fonctionne beaucoup plus efficacement que son prédécesseur. Selon Apple, elle élimine les bruits gênants jusqu'à 1,5 fois plus. Les AirPods Max 2 sont censés mieux supprimer les bruits de fond typiques - comme les trains qui arrivent et le bruit de la circulation. Le mode de transparence a également été revu. Il utilise un nouveau traitement numérique du signal et le réseau de microphones des écouteurs. Cela vous permet de percevoir les sons de votre environnement de manière plus naturelle - sans amplification artificielle.

L'audio sans fil, mais pour qui?

Apple a également adapté la technologie audio de ses écouteurs. Un nouvel amplificateur avec une plus grande plage dynamique devrait permettre d'obtenir un son moins sensible aux interférences. En ce qui concerne l'audio spatial (Spatial Audio), Apple promet une disposition plus précise des différentes sources sonores. Vous pouvez ainsi entendre les instruments individuellement de manière plus claire et le son est moins brouillé. Les AirPods Max 2 prennent en charge l'audio Lossless 24 bits et 48 kHz via le câble USB-C fourni. On ne sait pas encore si cela se limite au codec ALAC propre à Apple. Parallèlement, la latence de la connexion devrait diminuer. C'est intéressant pour les joueurs. Toutefois, Apple limite son annonce aux jeux compatibles avec «sur iPhone, iPad ou Mac».

La réduction de bruit s'adapte, les écouteurs reconnaissent votre voix

Grâce à la puce H2, l'Adaptive Audio est également disponible sur les écouteurs. Cela contrôle par exemple la relation entre la réduction de bruit et le mode transparent. Si le bruit augmente autour de vous, l'intensité de l'ANC augmente et vice versa.

Si vous commencez à parler, les AirPods Max 2 interviennent également. Avec Conversation Awareness, ils détectent le début d'une conversation. À ce moment-là, ils baissent le volume de la lecture et font ressortir les voix autour de vous.

Comme sur les AirPods Pro 3, Voice Isolation est également utilisé : la fonction met en valeur votre voix et réduit le bruit de fond pendant un appel. De plus, Apple intègre dans les écouteurs la fonction de traduction pour les conversations entre différentes langues.

Test de produit Apple AirPods Pro 3 : nouvelles fonctionnalités, nouveau look, nouvelles basses par Florian Bodoky

Les précommandes seront ouvertes à partir du 25 mars et les AirPod Max 2 seront livrés début avril. Ils seront disponibles en cinq couleurs : Midnight, Starlight, Orange, Purple et Blue.

Conclusion : mieux vaut tard que jamais

Que n'avons-nous pas plaisanté, mon collègue Samuel Buchmann et moi-même. Dans chaque présentation de l'année, dans chaque présentation de keynote de notre podcast Apple «Mordu-es», il y avait une phrase sur l'AirPod Max 2 qu'Apple allait bientôt présenter. C'était presque un mème.

Et maintenant, ils sont là. Plus de cinq ans après la sortie de leurs prédécesseurs et, étrangement, deux semaines après la grande semaine de lancement de matériel d'Apple.

Avec tout le respect que je vous dois, FI-NA-LLY!

Photo d’en-tête : Apple

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