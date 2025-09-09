Nouveautés + tendances 24 34

Apple présente de nouveaux iPhones avec le modèle Air ultra-mince

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 9/9/2025

L'iPhone Air est le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple. Le nouveau modèle Pro est doté d'un nouveau téléobjectif et d'un look très différent de son prédécesseur.

Apple a présenté la 17e génération de ses smartphones. L'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max bénéficient d'un nouveau design, de diverses améliorations de la caméra et d'une nouvelle puce. Des batteries plus grandes devraient assurer une plus grande autonomie.

Le modèle Plus est remplacé par l'iPhone Air. C'est l'iPhone le plus fin de tous les temps et, malgré son écran de 6,5 pouces, il pèse moins que les modèles plus petits. Cette cure d'amaigrissement se traduit toutefois par un seul appareil photo et une autonomie réduite.

Le PDG d'Apple Tim Cook a une fois de plus présenté les meilleurs iPhones de tous les temps.

Source : Screenshot Apple Keynote

L'iPhone 17 ordinaire hérite de l'écran de 6,3 pouces à 120 hertz (ProMotion) du modèle Pro de l'année dernière. Une nouveauté commune à tous les modèles est la caméra frontale de 18 mégapixels. Elle dispose d'une perspective plus large et d'un capteur deux fois plus grand que le précédent.

Les nouveaux iPhones seront disponibles à partir du 19 septembre et pourront être précommandés à partir du vendredi 12 septembre. Les prix de vente officiels :

iPhone 17, 256 Go : 799 francs / 949 euros

: 799 francs / 949 euros iPhone Air, 256 Go : 999 francs / 1199 euros

: 999 francs / 1199 euros iPhone 17 Pro, 256 Go : 1099 francs / 1299 euros

: 1099 francs / 1299 euros iPhone 17 Pro Max, 256 Go : 1199 francs / 1449 euros

iPhone 17 Pro : un design rafraîchi, un nouveau téléobjectif

Après cinq années où l'iPhone Pro est resté pratiquement identique, Apple lui offre cette année une refonte en profondeur. Le plateau de la caméra «» (O-Ton Keynote) devient rectangulaire et s'étend sur toute la largeur du dos. En dessous, un verre Ceramic Shield est encastré dans un unibody en aluminium (R.I.P. Titan). La face avant est constituée d'un nouveau Ceramic Shield 2 qui est censé être trois fois plus résistant aux rayures que la première version. Il semble également qu'il réduise mieux les reflets. Les couleurs disponibles sont argent, «bleu profond» et «orange cosmique». Ce dernier rappelle le bouton d'action de l'Apple Watch Ultra.

Pour une fois, le Pro n'est pas disponible en noir. En revanche, il est disponible en orange vif.

Source : Screenshot Apple Keynote

L'une des raisons pour lesquelles le module de caméra est plus grand est probablement la nouvelle caméra télé. Elle a une focale légèrement plus courte de 100 millimètres (équivalent plein format). Cela correspond à un zoom quatre fois, si vous préférez penser en termes de smartphone. En revanche, le capteur s'agrandit de 56 pour cent et offre désormais la même résolution de 48 mégapixels que les deux autres appareils photo arrière. Cela permet un zoom numérique de 200 millimètres (huit fois). Mais ensuite, la résolution tombe à 12 mégapixels.

Avec les nouvelles fonctionnalités vidéo, il est clair qu'Apple vise aussi les vlogueurs avec l'iPhone 17 Pro. Le smartphone peut enregistrer simultanément des vidéos à l'avant et à l'arrière. Les caméras à l'arrière maîtrisent également le format ProRes RAW, même si ce format vidéo professionnel ne devrait pas être utile dans la plupart des cas.

Ce qu'Apple appelle «8× Telephoto» n'est rien d'autre qu'un crop numérique à partir du nouvel appareil photo à quatre téléobjectifs.

Source : Screenshots Apple Keynote

En dehors de l'appareil photo, Apple améliore également la puce. Le nouveau A19 Pro avec CPU à 6 cœurs et GPU à 6 cœurs devrait être jusqu'à 40 pour cent plus rapide que son prédécesseur. Les spécifications d'Apple ne précisent pas s'il dispose également de plus de RAM. Le A18 Pro n'avait que huit gigaoctets. Pour le modem, Apple mise sur le nouveau C1X maison, qui devrait être meilleur que celui de Qualcomm dans l'iPhone 16 Pro.

Selon Apple, l'A19 Pro et le C1X sont particulièrement efficaces sur le plan énergétique. Parallèlement, la capacité de la batterie augmente. Au final, l'autonomie devrait s'en trouver améliorée. Apple parle de 33 heures de lecture vidéo pour l'iPhone 17 Pro normal et de 39 heures pour l'iPhone 17 Pro Max. C'est six heures de plus que son prédécesseur. Ces chiffres ne sont toutefois valables que pour les variantes eSIM-only. Comme l'iPhone 17 Pro reste doté d'un slot physique en Europe, ces chiffres ne sont respectivement que de 31 et 37 heures de lecture vidéo dans ce pays.

L'A19 Pro est plus puissant et plus efficace que les précédentes puces d'Apple.

Source : Screenshot Apple Keynote

Après le fiasco du «FineWoven», trop peu robuste, Apple fait une deuxième tentative d'étui textile. La nouvelle tentative s'appelle «TechWoven» et devrait être beaucoup plus durable grâce à un revêtement. Des fils de différentes couleurs assureraient une texture dimensionnelle «» . Les coques TechWoven pour iPhone 17 Pro sont disponibles en noir, bleu, violet, «Siena» (une nuance de marron) et vert.

iPhone Air : fin et réduit

Pour la première fois, Apple Air-ifie son smartphone. Le concept de l'iPhone Air rappelle celui des premiers MacBook Air : il sacrifie les fonctionnalités et l'autonomie de la batterie sur l'autel de la finesse. Le résultat est un iPhone extrêmement fin, mais néanmoins grand. Il ne mesure que 5,6 millimètres d'épaisseur.

Tout en finesse.

Source : Apple

La diagonale de l'écran est de 6,5 pouces - presque aussi grande que celle de l'ancien iPhone 16 Plus, dont il n'existe pas de successeur. Avec un poids de seulement 165 grammes, l'iPhone Air devrait être très léger pour sa taille. Le dos est en verre avec Ceramic Shield, le cadre en titane. L'iPhone Air est disponible en noir, blanc, «or lumière» et «bleu ciel».

«

Les couleurs de l'iPhone Air doivent inspirer la légèreté».

Source : Screenshot Apple Keynote

L'inconvénient de la finesse de l'appareil est une autonomie plus courte que celle des autres modèles. Apple estime que le smartphone tiendra tout de même toute la journée et annonce 27 heures de lecture vidéo, soit autant que l'iPhone 16 Pro, trois de moins que l'iPhone 17 et quatre de moins que l'iPhone 17 Pro. L'Air est équipé d'un A19 Pro légèrement allégé avec un CPU à 6 cœurs et un GPU à 5 cœurs, ainsi que du modem C1X. L'écran est doté de la technologie ProMotion (120 Hertz). Ici, l'emplacement physique de la carte SIM est supprimé dans le monde entier.

L'iPhone Air n'a plus d'emplacement pour carte SIM, même en Europe. Apple libère ainsi plus d'espace pour la batterie. L'autonomie devrait être aussi bonne que celle de l'iPhone 16 Pro.

Source : Screenshot Apple Keynote

L'autre inconvénient par rapport aux autres modèles est l'unique appareil photo à l'arrière, d'une focale de 26 millimètres et d'une résolution de 48 mégapixels. La caméra frontale de 18 mégapixels est la même que sur les autres modèles et l'iPhone Air prend également en charge la double capture.

iPhone 17 : enfin 120 Hertz

Le modèle régulier de l'iPhone reçoit, comme ses grands frères, la nouvelle caméra frontale de 18 mégapixels, et Ceramic Shield 2 pour protéger l'écran. L'iPhone 17 devrait également offrir une meilleure autonomie - 8 heures de lecture vidéo en plus par rapport au modèle précédent. Cela représente une augmentation de 36 pour cent. Côté couleurs, il se décline en noir, blanc, «bleu brume», «sauge» et «lavande».

La gamme de couleurs de l'iPhone 17 régulier.

Source : Apple

La mise à niveau la plus importante concerne l'écran. Il devient légèrement plus grand que le précédent (6,3 pouces au lieu de 6,1) et supporte enfin 120 Hertz (ProMotion). La luminosité maximale est de 3000 nits, comme sur les modèles plus chers. A l'intérieur, on trouve une puce A19 avec un CPU à 6 cœurs et un GPU à 5 cœurs. L'appareil photo ultra grand angle reçoit un capteur plus grand avec une résolution de 48 mégapixels.

Vous pourrez précommander les nouveaux iPhones à partir du 12 septembre. Un test suivra dans les semaines à venir et nous parlerons également des nouveaux appareils dans le podcast Techtelmechtel. Si vous souhaitez revoir la keynote, vous trouverez l'enregistrement ici :

Photo d’en-tête : Capture d'écran Apple Keynote

