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Apple poursuit OpenAI

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 13/7/2026

Deux anciens employés d'Apple seraient au centre d'un vol systématique d'informations. OpenAI aurait ainsi voulu développer son propre matériel.

Apple poursuit OpenAI en justice. L'entreprise d'IA est accusée d'avoir volé à grande échelle des secrets commerciaux pour développer sa propre activité matérielle.

La plainte a été déposée le 10 juillet 2026 auprès du tribunal fédéral du district nord de Californie. Elle vise OpenAI ainsi que deux anciens employés d'Apple qui y travaillent désormais : Tang Tan, ancien designer de haut rang chez Apple et aujourd'hui responsable du matériel chez OpenAI, et l'ancien ingénieur électricien Chang Liu.

L'acte d'accusation décrit un schéma clair. Les recruteurs d'OpenAI ont délibérément interrogé d'anciens employés d'Apple lors d'entretiens d'embauche sur des produits non publiés, des composants, des processus de fabrication et des chaînes d'approvisionnement. Ils ont même demandé aux candidats d'apporter des prototypes ou des composants.

Des initiés auraient abusé de leurs connaissances

Apple considère le comportement de Tang Tan comme particulièrement accablant : « OpenAI indique aux nouveaux employés comment échapper à un examen minutieux lorsqu'ils quittent l'entreprise. Par exemple, M. Tan les avertit de ne pas informer Apple qu'ils ont accepté un poste chez OpenAI afin qu'ils puissent rester chez Apple le plus longtemps possible. »

Chan Liu est accusé d'avoir accédé aux systèmes d'Apple via un ordinateur portable de l'entreprise même après son départ. Il aurait ainsi téléchargé des informations confidentielles. Entre autres, « des dizaines de fichiers confidentiels liés au matériel d'Apple, y compris des informations détaillées et complètes sur des produits non encore publiés, des présentations techniques, des spécifications techniques et des données de projet protégées. »

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Apple affirme qu'OpenAI utilise ces informations pour lancer son propre appareil matériel d'IA. Selon la plainte, l'entreprise recrute des fournisseurs en se prévalant de prétendues autorisations d'Apple et les utilise ainsi pour ses propres projets. Apple parle de « faute coordonnée au niveau institutionnel » et qualifie l'activité matérielle d'OpenAI de construction sur des fondations fragiles.

OpenAI : « Les secrets ne nous intéressent pas »

OpenAI rejette les accusations. L'entreprise a déclaré à « Bloomberg » qu'elle ne s'intéressait pas aux secrets d'autres entreprises et se concentrait sur ses propres technologies.

Le conflit est d'autant plus explosif qu'Apple et OpenAI coopèrent étroitement en parallèle. L'iPhone transmet les requêtes complexes de Siri à ChatGPT. « Bloomberg » rapporte que les tensions s'intensifient depuis un certain temps. Selon le rapport, OpenAI aurait envisagé de porter plainte contre Apple parce que le groupe n'aurait pas respecté ses promesses concernant la profondeur et la rapidité de l'intégration.

Nouveautés + tendances Apple lance son offensive sur l'IA Samuel Buchmann 65 49

Apple demande maintenant une injonction. Elle devrait interdire à OpenAI toute utilisation, divulgation ou possession des informations litigieuses. En outre, Apple réclame des dommages et intérêts d'un montant encore inconnu. L'affaire montre également à quel point les entreprises d'IA se battent agressivement pour les talents et le savoir-faire. Selon la plainte, OpenAI a débauché plus de 400 employés avec des salaires élevés.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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