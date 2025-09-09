Nouveautés + tendances 71 16

Apple AirPods Pro 3 : les nouveaux écouteurs d'Apple avec un doctorat

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 9/9/2025

Apple présente les AirPods Pro 3 : avec un meilleur son et une réduction active du bruit, un nouvel étui, des traductions en direct et des fonctionnalités de santé.

A l'occasion de la keynote de l'iPhone 17, Apple a présenté la troisième génération d'AirPods Pro. Trois ans après le lancement de l'AirPod Pro 2 (et d'une variante avec étui de chargement USB-C un an plus tard), la troisième génération devrait offrir davantage en termes de son et de design, mais aussi de fonctionnalités supplémentaires. L'accent sera mis sur les fonctionnalités de santé et la traduction en direct.

Toutes les caractéristiques des AirPods 3 Pro sont présentées dans cet aperçu.

Source : Apple

Le docteur AirPod mesure le pouls

Lors de la keynote, l'accent a été mis sur la mesure intégrée du rythme cardiaque. Des capteurs spéciaux dans l'embout sont censés détecter le flux sanguin dans votre oreille et en déduire votre pouls. Pour cela, les écouteurs enregistrent plusieurs dizaines de mesures par seconde. Si vous portez en même temps une Apple Watch, les valeurs sont harmonisées - pas question que la Watch donne des valeurs différentes de celles des AirPods.

Les capteurs dans les écouteurs mesurent votre pouls.

Source : Apple

L'ANC a été peaufiné, la batterie dure plus longtemps

Au sujet de la réduction active du bruit (ANC), Apple affirme avoir fait des progrès significatifs. La plage de fréquences sur laquelle la réduction de bruit efficace doit se produire est nettement plus large. Apple parle d'un doublement de la puissance de l'ANC par rapport à ses prédécesseurs. De plus, le mode transparent est censé être encore plus clair - vous entendez votre propre voix et celle de votre interlocuteur plus clairement et plus naturellement.

Au passage, Apple mentionne le son : les Airpods Pro 3 offrent une image globale plus équilibrée. Vous devriez également bénéficier d'un meilleur son lors de vos appels téléphoniques. Visuellement, les AirPods Pro 3 attirent également l'attention. Le bouchon dépasse davantage de la tige et a été mieux adapté aux conduits auditifs - avec plus d'embouts de différentes tailles. Les AirPods 3 Pro ne craignent pas non plus la pluie : selon la norme IP57, les intra-auriculaires sont protégés contre les projections d'eau.

La position des bouchons a été légèrement déplacée.

Source : Apple

L'autonomie de la batterie a été augmentée à huit heures lorsque l'ANC est activé et à dix heures en mode transparent.

Les traductions en direct - mais quelle langue?

Mon dernier point fort : lorsque vous connectez les AirPods Pro 3 à votre iPhone, les AirPods, ou plus précisément Apple Intelligence, traduisent en direct les conversations dans d'autres langues dans votre langue maternelle - y compris la synthèse vocale dans l'oreille. Apple n'a pas encore communiqué les langues qui seront prises en charge lors de la commercialisation. Dans la démo, on parlait en anglais et en espagnol.

Toutes les langues prises en charge n'ont pas encore été communiquées.

Source : Apple

La date de mise en vente des Apple AirPods Pro 3 est fixée au 19 septembre. Le prix de vente est de 219 francs ou 249 euros.

Photo d’en-tête : Apple

